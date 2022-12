Koo supera Twitter em avaliações dos usuários; brasileiros migram para o app indiano

Em meio a mudanças no Twitter sob a gestão do bilionário Elon Musk, o aplicativo rival Koo tem feito bastante sucesso. De acordo com análise da RankMyApp, a rede social indiana já ultrapassa o Twitter nas avaliações dos usuários.

Na média, o Koo foi 7% mais bem avaliado que o Twitter entre os dias 22 e 25 de novembro.

Em algumas categorias, a porcentagem foi maior:

• Em Acesso, o Koo obteve pontuação 30% maior que o Twitter;

• Em Atendimento ao Consumidor, obteve pontuação 21% maior que o Twitter;

• Em Funcionalidades, obteve pontuação 6% maior que o Twitter;

• Em Serviços, obteve pontuação 2% maior que o Twitter.

A única categoria em que o Koo teve pontuação menor que o Twitter (17%) foi performance, já que o aumento no número de downloads no aplicativo causou alguns travamentos. No período da análise, o Koo foi o aplicativo mais baixado do Brasil.

Para Rodrigo Thedim, Head de Marketing e Vendas da RankMyApp, mesmo com problemas, a resposta rápida e divertida do Koo aos problemas enfrentados no Brasil mostra que o aplicativo está no caminho certo.

“Desde o início, eles trabalharam de uma forma pessoal e descontraída de contato, com bom humor, linguagem adequada e muita reverência ao Brasil. Isso certamente motivou as boas avaliações”, analisa.

Com informações do IG