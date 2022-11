Kombi personalizada com bandeiras do Brasil em Rua da Copa é notícia na Globo News

O jornalismo do Estúdio I, na Globo News, mostrou a história do tapeceiro que decora seus veículos há oito copas, desde 1994

O tapeceiro Marcos Silva Encarnação, de 57 anos, decidiu levar a família para assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo em uma Kombi personalizada com cores da bandeira. A capa decorativa foi feita pelo torcedor. A família vai ver o jogo contra a Sérvia em uma rua de Manaus decorada para o Mundial.

Marcos, que mora na Zona Leste da capital, levou a família e amigos no veículo decorado. As cores da bandeira do Brasil aparecem dentro e fora da Kombi.

O destino foi uma das “Ruas da Copa”, a Capitão Francisco Galvão, no São José II, também na Zona Leste. A via foi uma das selecionadas pela Prefeitura de Manaus para serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para transmissão simultânea dos jogos.

Não é a primeira vez que o tapeceiro decide decorar veículos. Segundo Marcos, esta é oitava Copa que ele enfeita os próprios carros com tecidos.

“Comecei em 1994 e, desde então, continuei a tradição. Já tive Chevette, Golf, Gol e agora a Kombi, que tem 12 lugares e cabe a família toda. Somos apaixonados por futebol, e essa é a forma de darmos nosso apoio para Seleção Brasileira”, contou o tapeceiro.

Como todo brasileiro apaixonado por futebol, Marcos espera que o Brasil ganhe e, finalmente, conquiste o tão esperado hexa.

“Conforme o Brasil for ganhando, a gente vai enfeitando ainda mais a kombi, e vamos esperar que ele leve o hexa”, disse, em entrevista à Rede Amazônica.

Com informações do G1 Amazonas