Jungle Classic 8.0 acontece hoje com 17 combates de alto nível no jiu jitsu, no Studio 5

Dezessete combates de alto nível técnico. É isso que promete o Jungle Classic, maior evento de lutas casadas de jiu-jítsu da Região Norte. A oitava edição da franquia acontece hoje (8), a partir das 18h, no Studio 5 Shopping e Convenções, em Manaus.

No total, 34 atletas estão no card do evento para proporcionar os 17 combates do Jungle Classic 8.0. Ex-atletas do UFC, Rony Jason (Pitbull Brothers/Ceará) e Dileno Lopes (Nova União/Amazonas) farão a luta principal, valendo pela categoria até 77 kg.

Segundo o organizador do evento, João Bosco Júnior, o “Bosquinho”, o card está repleto de lendas da modalidade. E um dos combates mais esperados é o 13° da noite, que colocará em lados opostos os lutadores Pablo Reis (WL Jiu Jitsu/Nova União) e Alcenor Alves (White House).

Na véspera do evento, houve ainda uma mudança de última hora. Enoque Medeiros saiu do card do Jungle Classic, devido à morte de sua mãe. Desta forma, Edson Sales (Pina) é o novo adversário de Betinho Brito (Nabil). A luta é válida pelo card principal.

Garanta seu lugar

Os ingressos para o Jungle Classic 8.0 já estão à venda. Os valores são: R$ 80 (cadeira VIP) e R$ 1 mil (mesa VIP com seis lugares). Informações e reservas pelo (92) 98823-4840. O evento também está disponível na plataforma pay per view BJJ TV, por apenas R$ 50. É necessário acessar o www.bjj.tv e fazer o cadastro para assistir aos combates.

Patrocinadores e apoiadores

O show de lutas conta com os seguintes patrocinadores e apoiadores: Ovos São Pedro, Live Premium, Lopes Manaus Imobiliária, Gerbera, deputada estadual Alessandra Campelo, vereador Ivo Neto, Tatames Fight Shop, Vision Clínica de Olhos, Compasso Construções, Mahy Cervejaria, Old 88 Garage, CFPN e Usinorte.

Card Jungle Classic 8.0

1 – Jean Silva (Pina) x Fernando Barros (Nova União)

2 – Michel Silva (Melvin) x Hebert Santos (Amazonas Top Team)

3 – André Hardy (Aníbal) x Daniel Freitas (CT Daniel Freitas)

4 – Albert Frederic (Nabil) x Herivelton Barros (HBJ)

5 – Waltercy Júnior (Team Cardoso) x André Rufino (Aníbal)

6 – André Alencar (GF Team) x Leo Jacaré (Nova União)

7 – Walness Massulo (Team Cardoso ) x Zacarias Neto (AJ Team)

8 – Roberto Pinheiro (BJ) x Allan Farias (Orley Lobato)

9 – Aderbal Freitas (Club Betel Pina) x Josafá Júnior (Team Cardoso)

10 – Fúlvio Lobo (Monteiro) x Luciano Pereira (Mutação/Orley Lobato)

11 – Erick Alencar (GF Team) x Tasso Alves (Pina)

12 – Júnior Nogueira (Gracie Barra Amazonas) x Breno Santos (Orley Lobato)

13 – Pablo Reis (WL Jiu Jitsu) x Alcenor Alves (White House)

14 – Fernando Soares (Orley lobato) x Robert Castro (GF Team North Fight)

15 – Edson Sales (Pina) x Betinho Brito (Nabil)

16 – Antonio Sotto (GF Team) x Rigoney Júnior (Cia Amazonense)

17 – Rony Jason (Pitbull Brothers) x Dileno Lopes (Nova União)

Com informações da assessoria