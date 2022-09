Juliette não renova contrato e é demitida da Globo

A campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, saiu tão aclamada que foi uma das poucas participantes que assinou contrato de exclusividade com a Globo após o reality show, porém, a cantora não renovou com a emissora neste ano e foi demitida.

Por conta dessa falta de vínculo com a líder de audiência, ela aceitou o convite do SBT e gravou, pela primeira vez, na terça-feira (13), um programa fora da emissora que a revelou.

Juliette gravou o programa Eliana, do SBT, pelas ruas do Rio de Janeiro e depois recebeu a apresentadora e o Tiago Barnabé, humorista que imita a socialite Narcisa Tamborindeguy, em sua casa para finalizar as gravações.

Ainda não se sabe quando o programa com a participação da campeã do BBB21 vai ao ar, mas Eliana fez questão de compartilhar alguns registros do encontro nas redes sociais. “A Juliette arrasou no Rock in Rio, muito bonitinha, como ela é talentosa! E é o primeiro programa que ela vai fazer fora da plim plim, fiquei muito feliz”, disse a apresentadora.

A cantora falou das transformações em sua vida no último ano e meio após a fama. Com isso, Eliana vai dar um grande espaço para Juliette na edição de seu programa, que costuma ser vice-líder de audiência em São Paulo.

Assim que deixou o BBB21, Juliette se uniu ao time de empresários de Anitta e teve uma negociação truncada com a Globo. Entre várias idas e vindas com os executivos da emissora, ela assinou um contrato de embaixadora do Globoplay, com direito a um documentário sobre sua vida.

No antigo acordo, ela acabou se tornando uma funcionária da líder de audiência e tinha que se submeter às autorizações da direção da casa para aparecer em programas da concorrência –algo que nunca foi liberado. Agora, sem o acordo, ela está livre para pisar onde quiser.

