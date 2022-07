Juliette é barrada em igreja de Barcelona por vestir roupa considerada imprópria

Juliette está curtindo alguns dias viajando pela Europa, na companhia de um amigo, após sua apresentação com Gilberto Gil, na Espanha, no show da família Gil. Ontem (23), a cantora resolveu visitar uma igreja e acabou tendo um imprevisto ao ser barrada na porta do local. A ex-BBB explicou que foi proibida de entrar por conta de sua roupa.

“O perrengue de turista: a gente saiu de casa e não tinha certeza se iria visitar a igreja. Então coloquei uma roupa transparente, porque aqui está muito quente. Fizemos várias outras coisas, compramos o ingresso da igreja e eu nem me toquei da minha roupa”, começou contando Juliette.

Em seguida, ela disse que entendeu e compreendeu quando o homem que controlava a entrada no local a deixou do lado de fora: “Chegamos aqui e o rapaz todo sem graça: ‘sua roupa está um pouco transparente’. Eu fiquei com vergonha, e entendo, porque é uma igreja”, completou Juliette.

Por fim, ela acabou encontrando uma saída para conseguir visitar a igreja: pegou o blusão amarelo do amigo, enquanto ele vestiu uma outra camisa que comprou lá na porta da igreja. “Ficou estiloso”, comentou ela, ao compartilhar o vídeo do momento em que vestia a peça de forma improvisada para esconder a transparência de seu vestido estampado.

Após cantar com Gilberto Gil, Juliette comemorou mais uma conquista para seu currículo como cantora. “Ainda sem acreditar”, publicou ela no Twitter, ao compartilhar um vídeo do próprio Gilberto Gil, no qual o cantor a chamada de ‘afilhada’. “E ontem ainda tivemos a participação especial da afilhada querida Juliette”, disse o artista nas imagens.

Logo no dia seguinte ao show, Juliette ainda turistou ao lado do cantor e da família dele e brincou: “Estou passeando com Gilberto Gil e família. Esse é o tweet”, brincou a cantora, em outra publicação no Twitter.

A participação de Juliette na apresentação de Gil, em Barcelona, foi registrada pela equipe de vídeo que acompanha a família Gil. As imagens devem integrar a segunda temporada da série ‘Em casa com os Gil’, da Amazon Prime Video.

