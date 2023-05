Jovem internada por reação alérgica ao cheirar pimenta revê filhas após 80 dias

A trancista Thais Medeiros, de 25 anos, recebeu a visita das duas filhas quase três meses após sua internação. Ela está hospitalizada desde o dia 17 de fevereiro, quando apresentou uma reação alérgica ao sentir o aroma de pimenta-bode enquanto cozinhava com o namorado, Matheus Lopes.

“Depois de exatos 80 dias, elas vão visitar a mamãe. Esperamos que essa visita ajude ela a ter forças para sair da situação em que ela se encontra”, disse a família nas redes sociais da jovem.

Thais é mãe de Valentina, de 8 anos, e Antonella, de 6. As duas meninas disseram estar empenhadas em colaborar na recuperação da jovem. “A mamãe não vai conseguir falar, ela virou um bebê. Eu vou ensinar ela a olhar, a falar e a andar”, explicaram.

No fim do mês passado, a trancista recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi transferida para o quarto do Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação, em Goiânia.

A mãe da jovem, Adriana Medeiros, contou ao R7 que ela está tomando antibióticos para combater duas bactérias: uma nos pulmões e outra no sangue. “A Thais é muito forte. Ela continua no quarto, vamos aguardar os próximos dez dias [para ver a reação à medicação]”.

E completou: “Ela está acordando aos poucos e está recebendo estímulos. A sequela [em relação à reação alérgica provocada pela pimenta] é um fato, mas isso não vai impedir que ela tenha reabilitação”.

