Jornal espanhol se rende a Vini Jr após título mundial do Real Madrid: ‘Uma bênção’

‘Marca’ rasga elogios ao brasileiro, que foi eleito craque do Mundial de Clubes

O tradicional jornal espanhol “Marca” não mediu palavras para elogiar o brasileiro Vinícius Júnior após a conquista do título mundial do Real Madrid, que venceu o Al-Hilal ontem (11), por 5 a 3 em Rabat, no Marrocos. Em uma publicação avaliando o desempenho dos jogadores, o diário definiu o brasileiro como uma “bênção”.

“Vinícius é uma bênção. É a solução de todos os problemas. Outra vez desequilibrando a partida. Apareceu nos piores momentos da equipe. No 1 a 0, conexão letal com Benzema, que lhe deu um passe em velocidade para deixá-lo sozinho contra o goleiro Al Mayof e finalização perfeita do brasileiro para colocar o Real Madrid na frente”, disse o veículo, que seguiu com os elogios.

“No 3 a 1, assistência espetacular com a parte externa do pé para Benzema. E um doblete para também confirmar o 5 a 2. Seu Mundial foi colossal”, complementou o “Marca”.

Vini Jr também recebeu elogios de outro jornal espanhol, o “AS”, que em sua manchete, colocou “O mundo é de Vinícius”. O brasileiro terminou a competição com três gols, uma assistência e com o prêmio de craque do torneio.

