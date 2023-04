Jornais franceses detonam Lionel Messi após mais uma derrota do Paris Saint-Germain

Veículos de imprensa não perdoam astro argentino após revés sofrido hoje diante do Lyon

O Paris Saint-Germain voltou a perder em casa pelo Campeonato Francês. A equipe parisiense foi derrotada hoje (2), por 1 a 0 pelo Olympique de Lyon no Parc des Princes e atuação de Lionel Messi foi alvo de duras críticas por parte de dois dos principais jornais da França, “L’Equipe” e “Le Parisien”.

“Lionel Messi apagado” definiu o “L’Equipe”: “Totalmente indefeso, Lionel Messi não conseguiu evitar a derrota do PSG frente ao Olympique de Lyon e a um Bradley Barcola (autor do gol da vitória dos visitantes) em grande forma, neste domingo na Ligue 1”, concluiu o periódico.

“Messi, a magia voa”, escreveu o “Le Parisien”: “Realizado na Argentina, o heptacampeão da Bola de Ouro começa a fazer tremer o público no Parc des Princes”, pontuou o jornal, se referindo às vaias sofridas pelo astro argentino.

Lionel Messi vive um momento de indefinição em relação ao seu futuro. O contrato do craque de 35 anos com o PSG expira ao fim da atual temporada e é desejo do clube que o argentino permaneça. Contudo, Messi já foi procurado pelo Barcelona e por equipes da MLS, liga dos Estados Unidos.

Com informações do Lance!