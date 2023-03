Jorge Jesus admite interesse em treinar Seleção: ‘Quem não gostaria?’

Jorge Jesus abriu o jogo sobre os rumores envolvendo seu nome ao comando da seleção brasileira, que busca um técnico desde a saída de Tite.

De volta à Turquia nesta segunda-feira, para retomar os trabalhos no Fenerbahçe depois da pausa para os compromissos das seleções, o treinador português foi questionado sobre a possibilidade e não negou o interesse.

“Quem não gostaria? Há algum treinador no mundo que não gostaria de treinar o Brasil? Ninguém falou comigo. O meu contrato acaba em maio, depois vamos ver o que vai acontecer. Só tomo atitudes quando acabar a temporada, é assim que faço sempre, não tomo decisões rápidas. Verei se fico na Turquia ou não”, disse Jesus, ao ser questionado no aeroporto de Lisboa.

Segundo a imprensa portuguesa, o goleiro titular da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2010 e 2014, Julio Cesar, teria sido enviado pela CBF para ajudar em uma negociação com o profissional. No entanto, ele desmentiu a versão.

“Reitero que não sou representante da entidade. Sou apenas um atleta que fez sua carreira profissional na Seleção Brasileira, onde tenho ótimos amigos. Se, em algum momento e em algum dia o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, precisar da minha ajuda em qualquer situação, vou ajudar, porque o futebol brasileiro é a minha paixão. Fato este que não ocorreu até o momento”, escreveu.

*Com informações de IG