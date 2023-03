Jon Jones volta triunfal ao topo ao conquistar o cinturão dos peso-pesado em Las Vegas

Sem lutar há três anos, Jon Jones faz história no UFC 285 e se torna o novo campeão peso-pesado; Alexa Grasso conquista título peso-palha

Maior de todos os tempos para muitos, Jon Jones teve um retorno à sua altura no UFC 285, realizado na madrugada de hoje (5), em Las Vegas (EUA). Fazendo a luta principal da noite, “Bones”, que estava há três anos sem lutar, atropelou o longo tempo de inatividade e, fazendo parecer fácil, finalizou Ciryl Gane ainda no primeiro round. Com o resultado, o americano conquistou o cinturão peso-pesado da organização e adicionou mais um título ao seu vitorioso currículo, tendo em vista que já reinou por anos como campeão meio-pesado no Ultimate.

O co-main event UFC 285 coroou também a mais nova campeã peso-palha da organização. De forma surpreendente e impressionante, Alexa Grasso finalizou a então dominante campeã Valentina Shevchenko e, aos 29 anos, conquistou o cinturão da categoria até 52kg. Com a vitória, Grasso se torna a primeira atleta mexicana a ser campeã na maior organização de MMA do mundo.

O card do UFC 285 contou também com três brasileiras em ação, sendo que duas delas se enfrentaram. No card preliminar, Amanda Ribas teve boa atuação e derrotou a compatriota Viviane Araújo na decisão unânime dos jurados. Anteriormente, a paulista Tabatha Ricci fez bonito e, em duelo contra a veterana Jessica Penne, superou a americana por finalização (chave de braço) no segundo round.

Jon Jones tem retorno histórico

A luta principal do UFC 285 já teve, nos primeiros segundos, Ciryl Gane aplicando um golpe baixo em Jon Jones. O ex-campeão meio-pesado se recuperou bem e aplicou uma boa queda sobre o francês. Sem dificuldades, “Bones” conseguiu a montada por cima, e a partir disso, foi o início do fim. Com muita técnica, Jones encaixou uma justa guilhotina, que rapidamente, forçou os três tapinhas de Gane em sinal de desistência.

Com a vitória no primeiro round no main event do UFC 285, Jon Jones se torna o novo campeão peso-pesado e faz história ao entrar para a seleta lista de campeões em duas divisões de peso dentro da organização norte-americana, se reforçando ainda mais, para muitos, o posto de maior de todos os tempos no MMA. Agora, aos 35 anos, Jones contabiliza 27 vitórias e apenas uma derrota (por desqualificação) em sua trajetória nas artes marciais mistas.

Alexa Grasso choca o mundo, finaliza Shevchenko e conquista cinturão

Valentina Shevchenko e Alexa Grasso tiveram um começo de luta de muito estudo no co-main event do UFC 285. Ciente do poder de nocaute de Grasso, Valentina buscou controlar a distância no primeiro round e apostou nos contragolpes, em parcial onde a mexicana teve leve superioridade. No segundo assalto, Shevchenko mudou sua postura e, rapidamente, derrubou Alexa. Muito sólida por cima, a quirguiz impôs uma forte pressão, mas a mexicana surpreendeu ao sair da posição e trazer a luta para a trocação mais uma vez. Nos últimos segundos, “Bullet” não deu brechas e voltou a derrubar Grasso.

As lutadoras partiram para a trocação na terceira parcial e conectaram bons golpes, mas mostrando uma estratégia certeira, Valentina Shevchenko voltou a derrubar Alexa Grasso. Na reta final, as lutadoras esboçaram tentativas de finalização, mas não tiveram sucesso em seus ataques. O quarto round foi mais cadenciado por parte de Valentina, que apostou nos jabs, enquanto Alexa “perdeu” a distância e passou a aplicar golpes no vazio.

Na reta final do quarto assalto, porém, Valentina Shevchenko viu tudo ir por água baixo. Em um erro técnico, a lutadora falhou em um chute rodado e abriu espaço para Alexa Grasso grudar em suas costas. A mexicana não desperdiçou a oportunidade e, com muita rapidez, encaixou um justo mata-leão, que forçou os três tapinhas da então campeã. De forma impressionante, Grasso conquista o cinturão peso-palha do UFC aos 29 anos de idade e choca o mundo do MMA, tendo em vista que Valentina estava indo para sua oitava defesa de título.

Com informações da Tatami