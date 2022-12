Jojo Todynho denuncia ex-marido para a polícia e pede medida protetiva: ‘Me agrediu’

Segundo a cantora, Lucas Souza a agrediu verbalmente; ex-marido se pronunciou chorando nas redes sociais

Jojo Todynho registrou uma queixa contra o ex-marido, Lucas Souza, na tarde de ontem (10), na Delegacia de Atendimento à Mulher e pediu uma medida protetiva contra ele. A informação foi divulgada por ela nas redes sociais. A sequência de stories foi apagada pouco depois.

“Acabei de sair da DEAM juntamente com a minha advogada, vim abrir um BO, uma medida protetiva contra o Lucas, porque ele, nas suas tentativas de pedir para voltar e eu negando. Ontem ele me agrediu verbalmente”, afirmou Jojo, que se separou de Lucas recentemente em meio a várias polêmicas.

Ela continua dizendo que a “agressão não é só física, mas psicológica também”, e que não “admite falta de respeito”, pois nunca o desrespeitou. “Uma mulher quando diz que não, é não. […] Por isso vim hoje tomar minha atitude”, contou.

Jojo também justifica que preferiu abrir esse momento da sua vida, pois foi colocada “como vilã” com o fim do relacionamento dos dois. “Tenho que deixar registrado, porque homem seja quem for, aqui não se cresce. Meu amigo, você já está vivendo sua vida, fazendo suas coisas. Viva sua vida, me esqueça de uma vez por todas. Tá? Muito obrigada. E como sua mãe disse, ‘Deus livrou’, mas quem Deus livrou fui eu e minha vó”, mandou indireta para Lucas.

Pouco depois, Lucas se manifestou nas redes sociais. Chorando ele admitiu que agrediu Jojo verbalmente, mas afirmou que não faria algo com a ex-esposa. “”Pra quê medida protetiva, cara? Eu xinguei ela, assim como ela me xingou também. O que está acontecendo, meu Deus do céu?”, disso.

Ainda na tarde de ontem, Jojo apagou os vídeos em que mostrava que havia registrado o boletim de ocorrência contra o militar, e gravou novos, dizendo que não quer que as pessoas “deem hate” nele.

“Exclui os stories para não ficar alimentando ódio aqui, nas minhas redes sociais. Não é isso que eu quero. Não quero que ninguém vá atacar Lucas ou faça hater com ele, ou xingue ele na rua”, pediu aos fãs, dizendo que o caso já está na com quem compete algum julgamento.

Com informações do Terra