João Doria anuncia desfiliação do PSDB após 22 anos

O ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou na manhã desta quarta-feira 19, sua desfiliação do PSDB após 22 anos no partido. Em carta divulgada à imprensa, Doria afirmou que já formalizou o pedido ao diretório estadual do partido. No documento, o ex-governador relembrou algumas de suas conquistas como a atuação durante a pandemia de covid-19 no Estado, obras entregues durante o governo e afirma que encerra a “trajetória partidária de cabeça erguida”.

“Após 22 anos da filiação ao PSDB e seis anos de uma dedicada e intensa trajetória como prefeito de São Paulo e governador do Estado, comunico que formalizei junto ao diretório estadual do PSDB o meu desligamento do partido. Inspirado pelas ideias e virtudes de nomes como Franco Montoro, José Serra, Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso, busquei cumprir uma missão política e partidária pautada na excelência da gestão pública, num Estado menor e em favor de uma sociedade mais justa e menos desigual”, disse.

Doria também relembrou as prévias do partido que venceu – a primeira em 2016, quando disputou a prefeitura da cidade de São Paulo, em 2018, na corrida pelo governo, e em 2021, quando foi o escolhido pela sigla para disputar o Palácio do Planalto. “Não cedi a pressões e me mantive firme na defesa dos valores sociais e democráticos que aprendi com meu pai, um político cassado e exilado pela ditadura militar em 1964″, afirmou. “Vencí todas as eleições das quais participei. Por três vezes fui eleito em prévias partidárias pelo voto soberano da maioria dos filiados do PSDB. Fui eleito no primeiro turno para Prefeito da capital paulista, em 2016. E em 2018 vencí a eleição para o governo de São Paulo. Sou e sempre serei um homem que se pauta pelo equilíbrio, diálogo, consenso e gratidão”, completou.

*Com Estadão Conteúdo