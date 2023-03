Ivo Neto prevê criação de Centro de Referência ao Idoso no prédio do PAC do Educandos

Atualmente o prédio encontra-se abandonado

O vereador Ivo Neto (Patriota), protocolou na última semana uma Indicação junto à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM) ao Governo do Estado do Amazonas a viabilidade de implantação de um Centro de Referência ao Idoso no prédio do antigo PAC do Educandos. Atualmente, existe apenas um Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMI), para atender a população idosa da zona sul.

De acordo com o parlamentar, a cidade necessita de uma intensificação de cuidados com a vida da pessoa idosa que normalmente são os mais vulneráveis e os que mais precisam de esforços para a garantia de qualidade de vida. A população idosa requer atenção especial para a promoção do seu bem estar, com iniciativas principalmente relacionados ao corpo, à mente, à saúde emocional e também à saúde preventiva, que têm por finalidade impedir que outros problemas surjam.

No período entre 2012 e 2021, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 7,0% para 9,3% da população amazonense. Em números absolutos, esse grupo etário passou de 249 mil para 381 mil, crescendo 34,7% no período. Dessa forma, os cuidados com idosos fazem parte da promoção da vida humana digna em sua plenitude.

A indicação 3218/2023 já foi solicitada com a certeza que esta medida contribuirá para melhor qualidade de vida das pessoas idosas, o vereador conta com a aprovação da propositura ao Governo do Estado do Amazonas .

