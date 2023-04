Ivo Neto entrega Clube de Mães revitalizado e dá início ao projeto social ‘Casa Nova’

A inauguração aconteceu na tarde de ontem (21), no bairro Colônia Terra Nova 2

O vereador Ivo Neto (Patriota), inaugurou a sede do Instituto Clube de Mães Terra Nova 2. Agora, totalmente revitalizado, o projeto fica localizado no bairro Terra Nova 2, zona norte de Manaus.

O local foi o primeiro a receber o novo projeto “Casa Novo” do vereador, que visa revitalizar sedes de associações e locais que realizam ações sociais ou cursos profissionalizantes de forma gratuita. A sede não passava por uma reforma há mais de 10 anos.

“Meu coração está radiante, a nossa sede agora é segura e aconchegante e agora podemos oferecer todos os serviços tranquilamente, antes chovia e entrava água e alagava tudo. Agora com a ajuda do vereador tivemos o prédio todo reformado, desde o telhado até a pintura, vamos poder trabalhar aqui e ajudar cada vez mais a comunidade”, contou a presidente do instituto, Eula Campo.

Ivo Neto, fala da importância da revitalização do prédio para os moradores. “Fico feliz em poder entregar o prédio totalmente revitalizado, para que sejam realizados projetos sociais para a comunidade. Agora na associação funcionará cursos profissionalizantes, cursos de culinária além de práticas esportivas, uma nova história para os moradores do bairro Terra Nova II, tenho certeza que o espaço será cuidado e preservado com todo carinho pela dona Eula, presidente do Clube de Mães. Com a reforma do lugar a associação atingirá um público muito maior, não só mães, mas agora jovens, crianças e adolescentes, que utilizarão o espaço para crescer profissionalmente, para aprenderem algo novo e isso é satisfatório, tenho certeza que vários empreendedores saíram daquele lugar”, afirma o vereador.

