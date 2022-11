Ivete Sangalo comemora derrota de Bolsonaro: ‘Alívio’

A cantora Ivete Sangalo comemorou a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022. Durante o show na “Micareta Salvador”, na Bahia, neste domingo (6), Ivete dançou enquanto os foliões gritavam o nome de Lula (PT), presidente eleito democraticamente, e falou em alívio após o resultado da disputa presidencial.

“Graças a Deus. Que alívio, hein, minha gente. Ô alívio. A palavra certa, pelo menos no meu coração, é alívio. Mudamos o curso. Agora vamos encontrar o curso que a gente quer. Mas a gente mudou o curso e isso foi a melhor parte. A partir de agora a gente vai com consciência para não vacilar de novo”, disse Ivete Sangalo.

O discurso de Ivete acontece no mesmo dia em que Claudia Leitte comentou o silêncio político adotado durante as eleições de 2022. Após ser vaiada na Micareta Salvador, Claudia se apresentou em Aracaju (SE) e afirmou que não vai gritar o que as pessoas querem, pois não vive para agradar .

“Até a vibe é outra, Ivete nunca decepciona”, sugeriu um fã. “Que diferença da outra lá… Por isso é diva”, comentou um internauta, em referência ao discurso de Claudia.

Ivete encerrou a Micareta Salvador, que se tornou palco de manifestações políticas, tanto do público quanto da maioria das artistas. Daniela Mercury, Alinne Rosa, Gloria Groove, Ludmilla, Luisa Sonza e Pabllo Vittar também celebraram a democracia após a corrida presidencial.

Acusada por parte do público de ter sido isenta nas eleições de 2018, Ivete Sangalo iniciou os acenos políticos no início de setembro, antes do primeiro turno, quando se apresentou no Rock in Rio . Depois, já no segundo turno, a cantora baiana se apresentou em Salvador e reforçou o desejo de tirar Bolsonaro da presidência. “Não há quem mude essa vontade, não é, minha gente?”, comentou Ivete, aos gritos de “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”.

*Com informações de IG