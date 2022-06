Instituto Visão Amazônica executará maratona Hackathon AmazonHacka – Bio Amazônia

A maratona para soluções tecnológicas ligadas à bioeconomia será uma das atrações da Expo Amazônia, de 30 de junho a 2 de julho, em Manaus

A expertise do Instituto Visão Amazônica em maratonas hackers estará presente no hackathon AmazonHacka – Bio Amazônia, que ocorrerá no próximo dia 30 de junho a 2 de julho, no Centro de Convenções Vasco Vasques, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento dará às equipes participantes, 48 horas para pensarem em soluções estratégicas que fortaleçam as cadeias produtivas da região.

O evento será promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), e faz parte das atrações da Expo Amazônia BIO & TIC 2022.

Segundo o diretor executivo do Instituto Visão Amazônica, Erandir Mota Júnior, o AmazonHacka – Bio Amazônia, reunirá profissionais de diversas áreas relacionadas à tecnologia da informação, biotecnologia, design, negócios, biologia, dentre outras.

O objetivo é desenvolver soluções inovadoras e aplicáveis que otimize o Polo de Bioeconomia, como um vetor econômico viável e sustentável para a manutenção da floresta e, também, para o desenvolvimento econômico e social dos povos da Amazônia.

“O Instituto Visão Amazônica vem para executar o hackathon que propõe discutir soluções econômicas voltadas para a sustentabilidade. Este é o terceiro hackathon que o Instituto Visão Amazônica realiza em menos de um ano com o poder público. O tema do hackathon deste ano é muito específico, que é a bioeconomia, difere dos outros dois temas”, disse.

Segundo o diretor, a previsão é que o AmazonHacka reúna 70 pessoas de diferentes equipes para concorrer a prêmios de até R$ 25 mil.

“Estamos realizando em parceria com o poder público, com o Governo do Amazonas, por meio da Sedecti. Isso é muito importante quando falamos em Amazônia. A gente acredita que o Amazonas é um dos pilares do mundo quando se fala em sustentabilidade. Serão nove equipes com cinco membros nos três dias de evento. Iremos premiar os três primeiros lugares. E a novidade é a premiação em dinheiro. O primeiro colocado vai receber R$ 25 mil para sua equipe. Serão distribuídos R$ 32.500 em prêmios. Certeza que iremos alcançar tudo que queremos e estamos propondo”, finalizou Erandir Júnior.

ExpoAmazônia

A ExpoAmazônia é realizada pela Associação do Polo Digital do Amazonas (APDM), Governo do Amazonas, através da Sedecti; Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam); e Centro de Biotecnologia (CBA).

O evento tem como objetivo discutir, integrar, consolidar e alavancar os polos de Bioeconomia e Digitais da região Amazônica, como dois vetores econômicos viáveis e sustentáveis, para a manutenção da floresta Amazônica e, também, para o desenvolvimento socioeconômico dos povos da Amazônia.

Sobre o Instituto

O Instituto Visão Amazônica possui vasta e reconhecida experiência nas áreas de ensino e pesquisa em parceria com o poder público nas diversas esferas administrativas (federal, estadual e municipal), por meio de certames licitatórios, carta-convite e convênio, atuando na capital e no interior do Estado.

Em 30 anos de atividades, o instituto já participou e venceu vários certames licitatórios tendo sido aprovadas todas as suas prestações de contas, inclusive em organismos internacionais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A instituição tem como diretora-presidente, a professora Davina Cruz, 65 anos.

Mentoria e competidores

A lista dos competidores selecionados será divulgada nesta terça-feira (28).

No link abaixo, os nomes dos mentores que participarão do evento:

https://drive.google.com/file/d/1gE458qQnoYbWol0jLHYbQdxmdtPvfsDJ/view

Com informações da assessoria