Inscrições para primeira corrida “Nova Era” seguem abertas com percursos de 5 e 10 km

Os atletas que gostam de corridas de rua e que ainda não garantiram vaga na primeira edição da prova promovida pelo Super Nova Era, as inscrições continuam abertas. A corrida terá percursos de 5 km e 10 km e acontece no dia 16 de outubro.

A gerente de Marketing do Super Nova Era, Viviane Cavalcante, diz que o superatacado chega ao circuito de provas da cidade com uma megaestrutura para os apaixonados pelo esporte. Com apoio de marcas como Sadia, Rexona e Heineken, a prova promete surpreender o público.

As inscrições para participar da corrida podem ser feitas pelo site www.ticketagora.com.br . O atleta deve acessar a aba de “evento” no site, digitar o estado e clicar no banner da Corrida Nova Era. Em seguida, basta inserir os dados pessoais e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 99. A largada da prova será às 6h30, no estacionamento do superatacado, localizado na avenida Governador José Lindoso, 230, bairro Novo Aleixo.

A corrida “Nova Era” vai ser disputada nas categorias individual masculino e feminino, 5 km e 10 km; pessoas que fazem uso de cadeira de rodas 5 km; e pessoas com deficiência visual 5 km.

Os vencedores até o quinto lugar das categorias individual masculino e feminino, de 5 km e 10 km, ganharão cartão presente Nova Era nos valores de R$ 1000, R$ 800, R$ 500, R$ 300 e R$ 200, respectivamente. A categoria com deficiência visual 5 km também receberá premiação.

Os atletas inscritos receberão um kit com uma sacola, camiseta oficial da prova, viseira, óculos, pochete e número de peito. Todas as pessoas inscritas que concluírem a prova recebem medalha.

Com informações da assessoria