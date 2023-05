Inscrições para Doutorado em Saúde Pública na Amazônia encerram hoje às 16h

Termina hoje (3) o prazo para as inscrições ao Curso de Doutorado Acadêmico em Saúde Pública na Amazônia, oferecido por meio do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), instituições associadas que compõem o programa. As inscrições tiveram início na sexta-feira (28), e serão encerradas às 16h, desta quarta (3).

O período para solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição ocorre nos dias 25 e 26/4. O Curso possui área de concentração em Estudos de Processo Saúde/Doença/Cuidado na Amazônia, e duas linhas de pesquisas: Linha 1: Dinâmica, diagnóstico, cuidado clínico e controle de doenças infecciosas endêmicas na Amazônia; Linha 2: Vulnerabilidade, Situações de Saúde, Gestão, Organização e Avaliação de Serviços e Cuidados de APS na Amazônia.

A admissão ao Curso de Doutorado será efetuada através de processo seletivo, composto de três etapas: Homologação das inscrições. Etapa eliminatória em caso da falta ou invalidade de algum documento; Prova de Saúde Coletiva. Etapa eliminatória em caso de ausência do candidato ou nota obtida inferior a 6,0 pontos; Entrega e pontuação do pré-projeto de pesquisa, avaliação do currículo Lattes documentado e entrevista.

Para esta Chamada Pública estão sendo oferecidas até 16 vagas, para ingresso a partir de agosto de 2023. Os docentes do Programa que estão ofertando vagas encontram-se listados no Anexo III desta Chamada Pública.

Bolsas de Estudo

O Curso de Doutorado em Saúde Pública na Amazônia não garante a concessão de bolsa de estudo para todos os aprovados. Havendo cotas de bolsas disponíveis, elas serão distribuídas respeitando-se a ordem decrescente de classificação geral dos candidatos (da maior para a menor nota) e as normas das agências de fomento e as estabelecidas pela Comissão de Bolsas do Doutorado em Saúde Pública na Amazônia, até o limite das bolsas. O candidato aprovado na 3ª etapa do processo seletivo, receberá através de e-mail informado no ato da inscrição, formulário para que manifeste se deseja concorrer à bolsa de estudo ou não.

Sobre o DASPAM

O curso tem como objetivo capacitar pesquisadores para exercitar análises críticas, utilizando, de forma integrada, conceitos e recursos metodológicos da saúde coletiva, biologia parasitária, epidemiologia, ciências sociais aplicadas à saúde, e de outras áreas conexas; Desenvolver modelos analíticos de processos de saúde/doença/cuidados, tomando como referência o quadro epidemiológico, econômico, sócio antropológico, histórico, biológico e ambiental no cenário regional e suas interfaces com os contextos nacional e internacional de globalização da Amazônia; contribuir, teórica e tecnicamente, para a formulação, implementação e gestão de políticas setoriais, bem como atuar, neste campo, na docência e na pesquisa.

