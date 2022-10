Inscrições para o concurso do INSS 2022 terminam hoje

Os interessados em uma das mil vagas de técnico do seguro social oferecidas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no concurso de 2022 têm até as 18h desta sexta-feira (3) para se inscrever. O cargo exige ensino médio e tem salário de até R$ 5.905,79 para jornada de 40 horas semanais.

As inscrições dever ser feitas no site cebrasp.org.br. A taxa, no valor de R$ 85, pode ser paga até o dia 21 de outubro. Candidatos que atendem aos critérios podem conseguir a gratuidade (clique aqui para saber as regras).

As oportunidades estão distribuídas nas 97 gerências executivas do instituto localizadas em todo o país (veja aqui as vagas por cidade). Em São Paulo, há 138 postos, oito deles na capital. As demais chances estão distribuídas entre os municípios da Grande São Paulo, Baixada Santista, litoral paulista e interior.

Os locais com mais números de postos nesta seleção em São Paulo são Santos, Jundiaí e Araraquara. Das mil vagas oferecidas, 708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 para negros.

As contratações estão previstas apenas para o ano que vem. Quem for aprovado precisa ter certificado de ensino médio ou curso técnico expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação) com conclusão até a data da posse.

As provas estão previstas para o dia 27 de novembro, com duração de 3h30. Serão 50 questões sobre conhecimentos básicos e 70 questões sobre conhecimentos específicos. O concurso terá duas fases, ambas eliminatórias, com prova e curso.

Como pedir a isenção da taxa de inscrição A gratuidade da taxa de inscrição de R$ 85 é solicitada no momento em que o candidato se inscreve no concurso pela internet.

Caso o pedido seja feito porque o trabalhador é de família de baixa renda, ele deverá escolher a opção “Isenção de taxa – 1ª possibilidade”. Será necessário informar o NIS (Número de Identificação Social) e marcar a opção declarando que atende às condições estabelecidas.

Se o pedido de isenção ocorrer por ser doador de medula óssea, é preciso escolher a opção “Isenção de taxa – 2ª possibilidade”. Neste caso, será necessário enviar atestado ou laudo médico que comprove a doação no site cebraspe.org.br, organizadora do concurso.

O documento deve ser emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no CRM (Conselho Regional de Medicina), comprovando que o candidato fez doação de medula óssea, além da data da doação.

CONCORRÊNCIA DEVE SER ALTA

O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, disse que a expectativa é atingir 1,5 milhão de inscrições. Atualmente, o INSS tem 14,5 mil técnicos do seguro social. O déficit de funcionários, no entanto, é de 23 mil, de acordo com a Fenasps (federação dos servidores do órgão).

A remuneração de até R$ 5.905,79 corresponde ao salário-base de R$ 712,61, mais gratificações como GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, e GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

O que faz um técnico do seguro social O técnico do seguro social tem várias funções, mas a principal é atender ao público. Outras atribuições são assessorar os superiores hierárquicos em processos administrativos, realizar atividades ligadas a reconhecimento de direitos previdenciários, direitos vinculados à lei 8.742/93 e outros sob a responsabilidade do INSS.

Também é preciso realizar atividades de instrução, tramitação e movimentação de processos e documentos, fazer estudos, pesquisas e levantamentos de informações, elaborar minutas de editais, contratos, convênios e demais atos administrativos e normativos do instituto e avaliar processos administrativos, oferecendo subsídios à gestão nos aspectos preventivos e para as tomadas de decisão.

*Com Folhapress