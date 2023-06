Inscrições para o Bolsa Esporte Estadual são prorrogadas até 15 de junho

O Governo do Amazonas prorrogou o prazo de inscrição do Bolsa Esporte Estadual até o dia 15 de junho. O patrocínio inédito lançado no dia 25 de abril, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), busca apoiar atletas e paratletas com valores que variam de R$ 400 a R$ 3 mil mensais.

“Acolhendo o pedido dos atletas de base, alto rendimento e alto rendimento olímpico, o Governo está prorrogando as inscrições para o Bolsa Esporte Estadual. Sabemos da importância desse apoio na carreira de um atleta, esse auxílio vem para dar suporte aos atletas que representam o estado”, disse Jorge Oliveira, titular da Sedel.

São destinados 107 patrocínios desportivos aos atletas e paratletas de categoria de base, de R$ 400 mensais. Já para atletas e paratletas de alto rendimento, que disputam competições nacionais e internacionais, serão 65 patrocínios de R$ 1 mil mensais. E, aos atletas e paratletas de categoria olímpica/paralímpica, serão 10 patrocínios no valor de R$ 3 mil mensais.

Aos candidatos residentes no interior do estado do Amazonas, a inscrição poderá ser feita pelo e-mail: bee.2023@sedel.am.gov.br.

Critérios de seleção estão:

Rendimento de base: tem direito o atleta e paratleta, de 12 a 18 anos, das modalidades olímpicas e não olímpicas, que participaram de eventos esportivos realizados entre 01 de abril de 2022 a 31 de março de 2023, e que continuam em atividade. Devendo ter sido convocado para integrar a Seleção Brasileira da Categoria de Base; ou ter sido campeão a nível nacional ou internacional, ou figurar no ranking nacional até a terceira colocação.

Alto rendimento: tem direito o atleta e paratleta, a partir de 19 anos, de modalidades olímpicas e não olímpicas, que participaram de eventos desportivos realizados entre 01 de abril de 2022 a 31 de março de 2023, e que continuam em atividade. Devendo ainda ter sido convocado oficialmente, para integrar a Seleção Brasileira Principal e ter obtido até a segunda colocação; ou ter sido campeão a nível nacional ou internacional, ou figurar no ranking nacional até a terceira colocação.

Alto Rendimento Olímpico/Paralímpico: tem direito o atleta e paratleta, a partir de 12 anos de modalidades olímpicas e paralímpicas, tendo sido convocado para integrar a Seleção Brasileira Principal e ter obtido até a segunda colocação; ter atingido os índices exigidos pela modalidade desportiva; pontos no ranking nacional ou internacional da respectiva modalidade desportiva, no período correspondente de 01 de abril de 2022 a 31 de março de 2023. Ter posição no ranking nacional/internacional, para competições realizadas em etapas, circuitos ou meetings, com todas as informações pertinentes e necessárias.

É necessário que o candidato leia atentamente todos os critérios estipulados no Edital disponibilizado no site da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).