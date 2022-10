Inscrições gratuitas para workshops sobre Beleza e Novos Modelos de Negócios

Nesta semana, o Centro de Ensino Literatus realiza dois workshops gratuitos para estudantes e profissionais que buscam conhecer as novas demandas do mercado. Na sexta-feira (14), a instituição promove o workshop sobre Introdução ao Universo da Beleza – Capilar, e Novos Modelos de Negócios, Tecnologias, Empreendedorismo e Economia Criativa.

“Além de adquirirem conhecimento, os participantes terão a chance de exercitar o networking, conhecer outros profissionais e aumentar sua rede de contatos”, destacou a assessora educacional do Literatus, Macilândia Leão. Para se inscrever no workshop basta acessar o link https://bit.ly/capacitacaocursos.

O workshop sobre Introdução ao Universo da Beleza – Capilar acontece das 8h às 17h, na unidade localizada na rua Pará, 165, Nossa Sra. das Graças. O encontro tem como objetivo oferecer aos participantes o conhecimento técnico essencial para gerar diferencial competitivo para o mercado.

Já o evento sobre Novos Modelos de Negócios, Tecnologias, Empreendedorismo e Economia Criativa acontecerá das 19h às 21h, na unidade localizada na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, 9650, no Adrianópolis. O workshop será uma oportunidade para os participantes conhecerem as tendências de negócios e tirarem as ideias do papel, botando a “mão na massa”.

Com informações da assessoria