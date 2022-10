Inscrições da Chamada Floresta+ Aceleração para negócios ambientais seguem até dia 30

A Chamada Floresta+ Aceleração busca negócios e organizações de impacto socioambiental que estejam engajados na construção de soluções inovadoras que contribuam para a criação e consolidação do mercado de serviços ambientais e para outras abordagens que promovam a conservação, recuperação e o uso sustentável da vegetação nativa e para o ecossistema de impacto da região Amazônica.

Os negócios selecionados na Chamada serão acelerados e terão acesso a benefícios como: assessoria para estruturação do negócio, definição de estratégias de crescimento, sustentação e gestão; consultorias técnicas; apoio para captação de recursos, incluindo assessoria para a modelagem financeira e definição de estratégias para relacionamento com investidores; disponibilização de softwares de gestão (Monday) e de outras ferramentas digitais; eventos para intercâmbio de conhecimento, etc.

A iniciativa é promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) com apoio do GCF (Green Climate Fund), e tem como parceiros executores Idesam, AMAZ e Sense-Lab.

Mais informações podem ser acessadas no endereço: https://idesam.org/florestamaisamazonia/

Com informações do Idesam