A partida entre Flamengo e Audax, pela rodada de abertura do Campeonato Carioca de 2024, terá os ingressos vendidos a partir de hoje (28) nas modalidades presencial e online. O duelo acontece no dia 17 de janeiro, às 21h30 (de Brasília) ou 20h30 (de Manaus), na Arena da Amazônia. O anúncio é dos representantes locais que cuidam da logística da partida na capital amazonense.

A venda presencial dos bilhetes acontece das 9h às 19h, na Concentração do Sambódromo (ao lado da Arena da Amazônia). Já os ingressos na modalidade on line podem ser comprados também a partir de hoje (28) por meio do site www.ingressosa.com. Nas duas formas de compra, o limite é de apenas quatro ingressos por CPF, uma forma de evitar a ação de cambistas.

Preços

Os valores para ver a estreia do ‘Mais Querido do Brasil’ em 2024 são os seguintes:

R$150 (arquibancadas setor único, meia entrada solidária, mediante apresentação de carteira de estudante na entrada do estádio ou com a doação de 1 kg de alimento não perecível);

R$300 (arquibancada setor único, inteira);

R$300 (meia entrada solidária, cadeiras VIP):

R$600 (inteira na área Arena Mais, cadeiras no setor VIP na área central do estádio perto do túnel de acesso dos jogadores ao campo);

R$ 5 mil (camarote fechado para 20 pessoas, ou R$ 250 por pessoa na meia entrada solidária).

Reserva de camarotes

De acordo com Fabrício Lima, um dos responsáveis pela organização local do jogo, a aquisição dos camarotes deve ser feita exclusivamente por meio do telefone (92) 98523-6423.

Solidariedade

Com expectativa de reunir mais de 40 mil pessoas no estádio que recebeu jogos na Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 e dos Jogos Olímpicos RIO 2016, o duelo de abertura do Cariocão, além de gerar emprego e renda em Manaus, também fará um gol de placa no quesito responsabilidade social.

O ingresso solidário do jogo servirá para fortalecer o programa Mesa Solidária, iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc). No dia 17 de janeiro, uma quarta-feira, a abertura dos portões da Arena da Amazônia acontecerá às 17h.

Saiba mais sobre ingressos: (92) 98484-1515

Com informações da assessoria