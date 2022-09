INDT e Nokia desenvolvem projeto para soluções de redes 5G voltadas ao setor industrial

Infraestrutura permite que empresas usufruam de todos os recursos da Indústria 4.0, como redução de custos e aumento de eficiência, além de prever outros benefícios.

Para que o segmento industrial possa diminuir os custos de operação, alcançar uma produção mais enxuta e econômica, e – dessa forma – sair na frente da concorrência, é essencial a implantação dos requisitos da Indústria 4.0.

Com a expansão e desenvolvimento da tecnologia de redes privadas em 5G, as indústrias terão condições de elevar suas taxas de produtividade e competitividade a níveis nunca vistos.

A faixa de frequência de 3.7 a 3.8 GHz para 5G já foi liberada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para utilização em serviço privado. Isso permitirá às empresas instalarem em seus parques fabris redes 5G privadas para o desenvolvimento dos seus projetos industriais – o que significa um aumento de disponibilidade de rede e velocidade de transmissão de dados de 30 vezes em comparação com operações e sistemas de automação que rodam atualmente utilizando sinais de W-Fi.

Parceria viabiliza implantação de rede 5G

Nesse sentido, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) e a Nokia, líder global em redes de missão crítica, iniciaram uma parceria que permite a implantação da infraestrutura da nova tecnologia 5G para redes privadas em indústrias que desejem se adequar à Indústria 4.0. De acordo com Sérgio Abreu, Engenheiro Eletricista e Gerente Técnico do INDT, a parceria entre as companhias reforça o compromisso com o desenvolvimento do segmento industrial local. “Nós do INDT entendemos que projetos desse porte necessitam de grandes parcerias, como nesse caso em que iniciamos com a Nokia, para termos todo suporte em relação à tecnologia de rede 5G que será utilizada nas empresas. Portanto, o INDT está desenvolvendo toda uma solução personalizada para cada empresa utilizar ao máximo os recursos que o 5G vai permitir”, comenta Sergio.

“A Nokia está à frente da implantação de redes empresariais de missão crítica e participa ativamente no desenvolvimento do uso de redes privadas em diversos setores, como mineração, agricultura e manufatura. Globalmente, implantamos 2.200 redes de missão crítica, dentre as quais 450 são redes LTE sem fio de nível industrial. As redes 5G, por entregarem maior taxa de transferência, menor latência e níveis segurança incomparáveis, vêm se estabelecendo como estruturas fundamentais para a Indústria 4.0. Estamos muito contentes em poder firmar essa parceria com o INDT e agradecemos a confiança do Instituto em nosso trabalho.”, disse Renato Bueno, Diretor de Negócios para a América Latina na Nokia.

As frentes de trabalho em relação ao 5G

Pensando nas diversas frentes de trabalho relacionadas ao 5G, o INDT possui outras parcerias com importantes instituições como a que foi iniciada em 2020 com o Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL). A parceria com a companhia promove uma forte atuação na área de capacitação em 5G, oferecendo uma gama de cursos e serviços de treinamentos às indústrias.

Outra frente é o desenvolvimento de análises e consultorias para que as empresas entendam as aplicações e cenários possibilitados pelo 5G dentro do contexto de Indústria 4.0. “Atualmente possuímos 2 projetos em andamento para implantação de soluções com redes 5G privadas. Esses projetos estão sendo realizados com nosso cliente Jabil Industrial do Brasil Ltda., multinacional americana que atua em Manaus (AM) como comércio atacadista de componentes eletrônicos e de telefonia e comunicação. Esses projetos correspondem ao desenvolvimento de robôs móveis autônomos e localização indoor para fluxo de material, além de inspeção automática por imagens de placas de circuito impresso, utilizando altas resoluções”, fala Sergio.

Para as empresas que querem conhecer na prática as potencialidades do 5G, o INDT e a Nokia disponibilizarão um laboratório na ExpoAmazônia BIO&TIC 2022, evento que acontecerá entre os dias 30/06 e 02/07, das 14h às 20h, no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques, em Manaus (AM). Ou, para conhecer os serviços oferecidos pelo INDT, basta acessar o endereço eletrônico: https://www.indt.org.br/

Sobre a Nokia

Na Nokia, criamos tecnologia que ajuda o mundo a agir em conjunto. Somos parceiros de confiança para redes críticas e estamos comprometidos com inovação e liderança tecnológica em redes móveis, fixas e em nuvem. Criamos valor com propriedade intelectual e pesquisa de longo prazo, lideradas pelos premiados Nokia Bell Labs.

Seguindo os mais altos padrões de integridade e segurança, agimos para construir as capacidades necessárias para um mundo mais produtivo, sustentável e inclusivo.

