Incubadora da Nilton Lins lança programa de governança e gestão financeira para startups

A Incubadora de Bionegócios e Tecnologia da Amazônia (inBioTa), da Universidade Nilton Lins, promove, a partir deste mês, a primeira edição do Workshop Sistema de Governança e Gestão Financeira para Startups. O projeto é pioneiro no Norte do Brasil e terá seis atividades híbridas para apresentação dos temas e realização das consultorias, e um demo day para exposição dos resultados finais.

De acordo com o gerente de operações da inBioTa, Cristorffer Guimarães, o workshop visa a profissionalização da gestão financeira de startups amazonenses, para reduzir custos tributários com sistema de contabilidade real time e a automatização dos principais relatórios solicitados por bancos e investidores, para que a startup tenha viabilidade para ser acelerada ou vendida em um click.

“Esta ação inédita e inovadora da Universidade Nilton Lins vem atender a demanda de um ecossistema ainda em maturação no Amazonas e carente em algumas áreas específicas, uma vez que a falta de gestão financeira é um dos grandes agravantes para a maioria dos empreendedores, sejam empresas tradicionais ou startups”, destacou Guimarães.

Realizado em parceria com a startup Descodificadas e a Next Consultoria, o workshop irá abordar temas como mapeamento das necessidades da startup e identificação de seu nível de maturidade; elaboração de plano de contas, processos e diretrizes de governança; implantação: implementação de software ERP, capacitação do time e teste dos processos; controle financeiro; e valorização de organizações por excelência.

Sem custos para os participantes, nesta primeira edição, as startups que são residentes da incubadora Inbiota irão participar, mas, segundo o gerente, nas próximas turmas o projeto será aberto para todas os empreendedores amazonenses interessados.

Com informações da assessoria