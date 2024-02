A escola do bairro Morro da Liberdade, Grêmio Recreativo Academia Social do Samba Império do Cajual, mantém-se na liderança, consagrando-se bicampeã das escolas do Grupo experimental. Com o enredo “A brasilidade do Nordeste, sou Cajual, cabra da peste”, a escola da zona sul exaltou os grandes personagens e costumes nordestinos.

A Cajual se mantém no pódio com 268,8 pontos, contra 265,4 da GRES do Amor e 264,7 da Mocidade da União. A Marquesa Imperial ocupa a quarta posição com 263,2 e, na quinta colocação, a União Leste somou 259,5 pontos.

O presidente da Império do Cajual, Jacson Siksu, destaca o apoio do Morro da Liberdade e das demais comunidades, que se uniram em nome do samba.

“Só quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, à comunidade do Cajual e a comunidade do Morro e dos bairros adjacentes do Centro, por terem abraçado essa causa. É muito difícil fazer carnaval, mas com a luta, e na parceria, nós conseguimos o nosso objetivo, que é ser bicampeão do Experimental”, disse o presidente, convocando os brincantes para a festa da vitória na comunidade do Cajual, em clima de sexta-feira: “Não tem mais hora para acabar. Hoje é sexta e vamos continuar brincando até domingo”, disse.

O desfile das escolas de samba do Grupo Experimental compõe a programação do Carnaval do Povão, uma das ações do Carnaval da Floresta, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. As cinco agremiações desfilaram no último sábado (17/02), na Alameda Alphaville, Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. A iniciativa, que acontece há dois anos, é uma realização do Instituto de Desenvolvimento Desportivo e Cultural da Amazônia (Idama) em parceria com a União das Escolas de Samba do Amazonas (Uesam) e a Unic Eventos.

Acesso e descesso

No ano que vem, segundo o regulamento do Grupo Experimental, a disputa será para ocupar espaço entre as escolas de samba que desfilam no Sambódromo de Manaus.

“Por regulamento tem que ter três anos de realização de desfile. Então as escolas estão desfilando desde o ano passado, esse é o segundo ano. Pelo acordo que fizeram na Secretaria de Cultura com o secretário Marcos Apolo, a partir de 2025, quem vencer das Experimentais sobe para o Acesso B e quem perder do Acesso B, desce para as Experimentais”, revela o organizador do Carnaval do Povão, Nonato Torres.

O presidente da Uesam, Aluízio Nascimento, acredita que a iniciativa fomenta a renovação do quadro das escolas de samba de Manaus. “A nossa ideia é, justamente, renovar e acirrar a concorrência entre as escolas, para que cada vez mais a gente possa ter uma competição de qualidade no nosso Carnaval”, explica Aluízio.

Apesar do segundo lugar, o sabor é de vitória para o presidente da GRES do Amor, Jefferson Coelho, que aprovou a movimentação entre as escolas, a partir do próximo ano. “Eu só tenho que agradecer o segundo lugar deste lindo evento e convido Manaus, o Brasil e o mundo para o ano que vem estar aqui. Todos os anos valem, mas no ano que vem vai valer o acesso e descesso”, comemora Jefferson.

Para a porta-bandeira da Império do Cajual, Hélita Lopes, conquistar o primeiro lugar entre as Experimentais e a atual regulamentação, aumentam as chances da escola campeã subir de posição. “Foi muito emocionante, a gente deu o nosso melhor e ano que vem vamos ao tri e, quem sabe, subir para o Acesso B. Se Deus quiser estaremos lá”, finaliza Hélita, que ganhou nota máxima em evolução de todos os jurados.

Com informações da Secretaria de Cultura Economia Criativa