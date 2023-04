IMMU retira veículos abandonados das ruas do bairro São Jorge

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma fiscalização para retirar das ruas veículos abandonados, que estavam obstruindo a circulação dos pedestres no bairro São Jorge, zona Oeste, nesta quinta-feira, 27/4. A ação, que removeu oito carros e os encaminhou ao parqueamento, foi necessária para dar mais fluidez nas vias e combater o uso irregular desses veículos.

“Temos a orientação da prefeitura para que esses carros sejam retirados. A cidade ganha em segurança e organização. Os pedestres terão mais espaço para se locomover, sem precisar desviar dos veículos abandonados que ocupavam as calçadas e passeios públicos. Além disso, a ação também tem um impacto positivo no trânsito, melhorando a fluidez e evitando congestionamentos”, diz Stanley Ventilari, diretor de Operações de Trânsito do IMMU.

A retirada de veículos abandonados das ruas é uma ação que visa a melhoria da mobilidade urbana e da segurança pública. Além de obstruir a circulação dos pedestres, esses veículos podem se tornar criadouros de mosquitos transmissores de doenças, como a dengue, e poluir o meio ambiente.

As equipes de agentes de trânsito fazem a identificação dos carros abandonados, via denúncias realizadas pela população ou por meio de vistorias regulares nas vias públicas.

Uma vez identificados, os veículos são notificados e têm um prazo de 48 horas para serem resgatados pelos seus proprietários. Caso não haja essa retirada, os veículos são removidos pela prefeitura e levados ao parqueamento, e só serão liberados após pagamento das taxas.

A população pode denunciar a presença de veículos abandonados nas ruas por meio do Disque Trânsito do IMMU, pelo número 0800 092 1188.