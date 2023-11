Idesam apresenta produtos do ‘Amazônia em Casa, Floresta em pé’ na ExpoAmazônia

Hambúrgueres e linguiças de tucumã e açaí, leite em pó de castanha-do-Brasil, café e chocolate de frutos orgânicos, além nano cosméticos e itens de artesanato indígena são alguns dos produtos de negócios de impacto que contribuem para a manutenção da floresta amazônica que estarão no portfólio do espaço Mercado Amazônia em Casa, Floresta em Pé, durante os três dias da ExpoAmazônia Bio&TIC 2023, que acontece do dia 28 a 30 de novembro, a partir das 14h, com entrada gratuita, no Studio 5 Centro de Convenções.

Os trinta e três negócios participantes disponibilizarão produtos para venda ao público nos segmentos de alimentos, bebidas, moda e artesanato e cosméticos, que são exemplos de inovação em bioeconomia e compromisso com a Amazônia e suas populações, dado ao modo de produção e valores praticados.

Do total de marcas participantes, 24 integram o portfólio fixo do movimento ‘Amazônia em Casa, Floresta em Pé’, iniciativa do Idesam, AMAZ Aceleradora de Impacto e Climate Ventures, que agrega negócios que têm como objetivo fortalecer e fomentar as cadeias produtivas sustentáveis da Amazônia e as famílias e comunidades guardiãs da floresta. O movimento foi criado em junho de 2020 com o objetivo otimizar a logística e custos, além de alavancar o ecossistema de acesso ao mercado dos produtos da sociobiodiversidade amazônica.

Além de gerarem impacto positivo dentro da Amazônia, os produtos do portfólio do movimento ‘Amazônia em Casa, Floresta em Pé’ têm como característica um maior grau de pureza dos produtos da sociobiodiversidade em sua composição, em detrimento daqueles considerados ultraprocessados.

“Este é um arranjo inteligente que consegue vencer custo logístico e fomento e acesso ao mercado, principais desafios para empreendimentos da sociobiodiversidade. Fortalecer empreendimentos de impacto na base comunitária é a chave para manter a floresta em pé”, afirma Laís Bombonatte, especialista de Novos Negócios da AMAZ/Idesam, que integra a coordenação do ACFP.

Todos os negócios são selecionados a partir de critérios como ter produto testado no mercado e atuação na Amazônia. A Chamada para Novos Negócios 2022 recebeu 92 inscritos e selecionou 50 empreendimentos de impacto. A projeção é, em dois anos, apoiar 50 empreendimentos da sociobiodiversidade amazônica que contribuam para a conservação de 25 mil hectares de floresta e a geração de renda para mais de 1 mil famílias nas regiões de atuação. A expectativa é pela redução em 50% do custo logístico das operações dessas empresas e o aumento em 100% do faturamento das marcas envolvidas.

Dentro do movimento, os empreendimentos compartilham soluções e serviços, conhecimento, infraestrutura e estratégias em logística, comercialização, comunicação, além de mensuração de impacto para levar os produtos da floresta ao mercado com preços competitivos, garantindo a manutenção da floresta em pé e a geração de emprego e renda para famílias e comunidades locais.

O espaço funcionará próximo ao estande do Idesam, que participará com a venda de exemplares do livro ‘Só tem na Amazônia’, contendo ilustrações de 50 lições para a vida, inspiradas nas riquezas e valores da região. Parte do lucro da venda é direcionada para o apoio à conservação e ao desenvolvimento sustentável.

