IBGE abre inscrições para 316 vagas de estágio

Estudantes que estão em busca de estágio podem tentar uma das 316 vagas abertas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta segunda-feira (8) em todo o Brasil.

Os candidatos devem preencher o formulário e fazer uma prova online, por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até o dia 23 de maio. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Segundo o IBGE, é oferecido uma bolsa-auxílio de R$ 787,98 para jornadas de trabalho de 20 horas semanais, ou R$ 1.125,69 para jornadas de 30 horas, além de auxílio com transporte para os dias de trabalho presencial.

SELEÇÃO

Após a inscrição, o candidato fará a prova online no site do Ciee. A avaliação pode ser realizada no mesmo prazo em que as inscrições estiverem abertas, entre 8 e 23 de maio, inclusive em fins de semana e feriados.

A prova objetiva terá 20 questões, divididas entre os temas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, geografia e conhecimentos gerais e atualidades.

O candidato terá 2 minutos para responder cada questão. Caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima questão.

O resultado do processo seletivo seja divulgado no dia 23 de junho e que as contratações dos aprovados comecem em julho.

QUEM PODE SE INSCREVER?

Estudantes de nível superior cursando a partir do tercerio período dos seguintes cursos:

Ciências Contábeis

Arquivologia

Economia

Direito

Administração

Biblioteconomia

Secretariado

Engenharia de Produção

Engenharia Cartográfica

Arquitetura

Geografia

Geologia

Psicologia

Ciências Biológicas

Tecnologia da Informação

Letras

História

Estatística

Engenharia Elétrica

Jornalismo

Publicidade e Propaganda

Engenharia Civil

Audiovisual e Cinema

Vale destacar que o IBGE informou que não serão convocados estudantes cujo término do curso seja igual ou inferior a seis meses da data da convocação.

São reservados 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos pretos e pardos.

Convocação

Serão convocados para entrevista somente aqueles aprovados na prova objetiva e que possuírem o perfil técnio (área da graduação e período em curso na graduação) definido pelo gestor da vaga do IBGE.

*Com informações da assessoria