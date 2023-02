Humberto Costa diz que vai ao MPF para apuração de denúncias contra Michelle Bolsonaro

O senador Humberto Costa (PT-PE) disse na noite de ontem (4), que acionará o MPF (Ministério Público Federal) contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em seu perfil no Twitter, o congressista afirmou que pedirá que o órgão apure denúncias contra a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Humberto menciona uma reportagem do portal Metrópoles com acusações de um ex-funcionário do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, contra a família Bolsonaro. O texto traz uma série de relatos contra Michelle, entre elas a suspeita de “rachadinha”, que consiste no repasse de parte do salário de funcionários.

O senador diz que pedirá que o MPF e a PF (Polícia Federal) “apurem os possíveis crimes de apropriação indébita, corrupção e atos de improbidade administrativa cometidos pela ex-primeira-dama”.

Humberto também cita o MPT (Ministério Público do Trabalho) para “apuração de responsabilidades em virtude dos maus tratos aos funcionários terceirizados que prestavam serviços no Palácio da Alvorada “.

Além disso, afirma que vai “solicitar ao TCU [Tribunal de Contas da União] a apuração de dano ao patrimônio público e de desvios de recursos públicos”.

À CGU (Controladoria Geral da União), o senador do PT pedirá que “apure as responsabilidades funcionais e administrativas dos servidores envolvidos”. Humberto entrará com as representações na segunda-feira (6), conforme informou sua assessoria ao Poder360.

Ao MPF, solicitará que ingresse com ações que busquem indenizações por danos morais coletivos.

Com informações do Poder360