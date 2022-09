Humaitá avança na educação e se posiciona entre os 10 melhores resultados no IDEB

Resultados são fruto de um planejamento estratégico com prioridade para a educação determinado pelo prefeito Dedei Lobo

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) mostrou que a rede municipal de educação de Humaitá conquistou o 5º e o 10º melhores resultados do Amazonas nas avaliações dos Anos Iniciais e Finais, respectivamente. Com isso, o município avançou posições e registrou números históricos, nunca antes alcançados desde 2005, ano em que a avaliação iniciou. Os resultados são fruto de um planejamento estratégico desenvolvido pela gestão de Dedei Lobo, que assumiu a Prefeitura Municipal em 2021.

As maiores conquistas estão nos Anos Iniciais, do 1º ao 5º ano. Humaitá avançou 18 posições no IDEB dos Anos Iniciais, saltando da 29ª posição em 2019 para 11ª posição em 2021 e se tornando a rede municipal de educação com o 5º melhor resultado registrado.

No geral, a Secretaria Municipal de Educação (Semed-Humaitá) garantiu um crescimento de 9% em relação ao IDEB de 2019, saindo de 4,3 para 4,7 nos Anos Iniciais. Vale lembrar que, nessa avaliação, 47% dos municípios caíram em seus resultados.

Já nos Anos Finais, do 6º ao 9º ano, o crescimento da rede municipal foi de 5%, saindo de 3,7 para 3,9. O resultado é o 10º melhor do estado.

O prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, destacou que a conquista é fruto de um planejamento estratégico das ações da educação a partir de 2021, no início de sua gestão. “Hoje, temos um plano estratégico focado nas ações que mais impactam no aprendizado dos alunos e que contribuem para a redução do abandono escolar”, ressaltou.

Os bons números, mesmo em meio à pandemia da Covid-19, só foram possíveis graças a uma série de ações que visaram a recuperação da aprendizagem dos estudantes de Humaitá. “Fizemos a entrega de materiais impressos para os alunos em casa, trabalhamos formações para os professores, reconhecemos os alunos que mais avançaram como forma de incentivo ao estudo e frequências. Tudo isso foi feito com um único objetivo”, lembrou Dedei Lobo que ainda tem mais dois anos de gestão.

A secretária Municipal de Educação, Arnaldina Chagas, destaca que no início da gestão, ao assumir, um dos primeiros passos foi o diagnóstico da rede, que permitiu identificar as lacunas de aprendizado dos estudantes, para que fosse iniciado o planejamento.

Todas as estratégias foram monitoradas por meio de indicadores de desempenho para cada escola, acompanhados mensalmente por meio de reuniões gerenciais entre os gestores das escolas, técnicos da Semed-Humaitá e a secretária Arnaldina. “Com o monitoramento, as análises dos resultados parciais, a identificação dos pontos críticos e definição de contramedidas, o planejamento saiu do papel e nos permitiu alcançar resultados positivos e históricos para a nossa cidade”, ressaltou Arnaldina.

O prefeito Dedei Lobo e a secretária Arnaldina Chagas destacaram a importância do trabalho dos profissionais que atuam na educação de Humaitá. “Essa conquista é importante, e mostra também o comprometimento dos nossos profissionais com o futuro da nossa educação, com o futuro das nossas crianças”, lembrou Arnaldina.

