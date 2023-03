Honda atinge 500 mil scooters produzidas na ZFM com atração de novos perfis de usuários

A Honda atingiu mais um importante marco e registrou o acumulado de 500 mil scooters produzidas na fábrica de Manaus (AM). O segmento é o que mais cresce em emplacamentos no país. No último ano, foram cerca de 70 mil unidades comercializadas pela Honda e 120 mil em todo mercado. A marca detém quase 60% das vendas e é líder absoluta.

A crescente demanda por mobilidade nas grandes cidades é um dos fatores que explica a procura pelas scooters como solução de transporte urbano. Cada vez mais presentes nas ruas de todo o Brasil, os modelos conferem agilidade e economia ao usuário, encurtando significativamente custo e tempo nos deslocamentos.

As scooters também são uma alternativa complementar a outros meios de transporte urbano, como o automóvel e o transporte público e a atração pelo segmento não está apenas restrita às metrópoles, mas também nas pequenas cidades do interior. Além disso, os modelos têm atraído novos perfis de clientes para o mundo das duas rodas, como os jovens, recém-habilitados, o público feminino e até mesmo os motociclistas experientes, que buscam uma locomoção mais ágil para o dia a dia.

“As scooters estão redefinindo a mobilidade urbana brasileira, com novos usuários e usuárias ganhando destaque sobre duas rodas nas ruas do país. O veículo ocupa menos espaço, é amistoso, versátil e econômico, um exemplo de mobilidade do futuro no presente”, afirma Marcelo Langrafe, Diretor Comercial da Moto Honda e CRM da Honda South America.

A facilidade de pilotagem das scooters e a evolução tecnológica dos modelos são aspectos importantes para atrair esses novos motociclistas, proporcionando a escolha de como aproveitar melhor seu tempo, com um produto que agrega tecnologia, design e segurança.

A história da Honda com as scooters começou em 1994, com o modelo CH 125 Spacy, que tinha um design futurista, transmissão automática e farol fixo na carenagem. Com um motor 4 tempos e 124 cm³, chegava a rodar 30 km com um litro de gasolina.

Em 2009, a Honda introduziu ao mercado a Lead 110, modelo com transmissão automática CVT, freios CBS e ainda tinha compartimento sob o banco para até dois capacetes abertos e porta-objetos no interior do escudo frontal.

Em 2013, a PCX foi a grande novidade ao trazer, além de motor com injeção eletrônica, o sistema “start-stop”, até então inédito para motocicletas. Em 2016, a SH 300i foi lançada e, no ano seguinte, a versão de entrada, a SH 150i.

Hoje, a marca conta com um line up diversificado, que atende aos diversos perfis de clientes. A Elite 125, lançada em 2018, é o modelo porta de entrada; já a PCX, agora com motor 160 cc, é a scooter líder absoluta em vendas no país e entrega tecnologia e funcionalidade de equipamentos, em uma pilotagem confortável e segura para a cidade.

Para aqueles que buscam um modelo mais aventureiro, a nova Honda ADV traz uma proposta diferenciada, com características que misturam a praticidade e agilidade de uma scooter para o dia a dia, com a robustez e diversão para encarar terrenos fora do asfalto. Há ainda a Forza 350 para o segmento de média cilindrada e a X-ADV, scooter de alta cilindrada com muita tecnologia embarcada.

