Homem vai a restaurante onde Bolsonaro gastou R$ 109 mil: ‘Vale R$17’

Um usuário da rede social Tiktok, @elsororaima, resolveu visitar um dos restaurantes onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 109 mil no cartão corporativo da presidência. A postagem viralizou e já alcançou mais de 1 milhão de visualizações.

Os dados do cartão perderam o sigilo com o fim do mandato de Bolsonaro, com isso a agência Fiquem Sabendo pediu a divulgação dos gastos através da LAI (Lei de Acesso à Informação).

O restaurante escolhido foi o Sabor da Casa , localizado em Roraima , onde ele pediu um macarrão com escondidinho de carne seca, acompanhado de feijão e farofa. O prato saiu por R$ 17 reais.

No vídeo, Elso mostra os pratos e diz o escondidinho estava aprovado, mas achou o macarrão meio sem graça. Ele falou ainda que o feijão estava com uma cor amarelada, mas gostou do sabor.

Por fim, a nota final da marmita foi 7. “Vale R$ 17, mas não vale R$ 100 mil não”, finalizou o rapaz.

Gastos de Bolsonaro

Os gastos durante a gestão Bolsonaro chegam a pelo menos R$ 27,6 milhões em despesas nos quatro anos de gestão. Os maiores valores registrados na planilha foram gastos em hotéis de luxo.

A planilha apresenta 59 modalidades de despesas pagas com o cartão por Bolsonaro. As hospedagens em hotéis se destacam por terem consumido um montante maior de recursos. Ao todo, R$ 13,6 milhões foram utilizados para o pagamento de hospedagens.

Com diárias que variam de R$ 436 a R$ 940 por noite, o hotel de luxo Ferraretto Hotel, em Guarujá (SP), recebeu um valor de R$ 1,46 milhão ao longo dos 4 anos. Montante seria suficiente para mais de 2,9 mil diárias (com base de cálculo na média entre os valores das diárias).

*Com iG