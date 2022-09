Homem tenta tocar no caixão da rainha Elizabeth II e é preso

Um homem foi preso pela polícia de Londres na noite de sexta-feira ao tentar tocar o caixão da rainha Elizabeth II, que está sendo velada em Westminster Hall. O nome dele não foi revelado.

O rapaz saiu da fila e conseguiu atravessar a área isolada para o caixão. Rapidamente, guardas que estavam no local conseguiram detê-lo, derrubando-o no chão.

“Por volta das 22h de sexta-feira, oficiais do Comando Parlamentar e de Proteção Diplomática detiveram um homem em Westminster Hall após um distúrbio. Ele foi preso por um crime sob a Lei de Ordem Pública e está atualmente sob custódia”, disse a Polícia Metropolitana de Londres.

Ao tentar tocar o caixão, o homem saiu correndo e chegou a derrubar uma menina de sete anos antes de ser detido pelos policiais, informou o portal de notícias britânico “Daily Mail”.

Testemunhas oculares do acontecido descreveram o comportamento estranho do homem no período que antecedeu o incidente. Jon Williams, que estava na fila para se despedir da rainha Elizabeth II, afirmou que o rapaz se destacou porque permaneceu calado por 14 horas na fila enquanto a maioria das pessoas estava conversando e interagindo. Mesmo quando tentavam puxar assunto com ele, o homem mantinha-se calado.

Essa não foi a primeira prisão ocorrida durante o funeral da rainha Elizabeth II. O britânico Adio Adeshine, de 19 anos, foi preso por assediar sexualmente duas mulheres na fila para ver o caixão da monarca na tarde de quarta-feira.

Segundos em frente ao caixão

Há dois enormes tapetes de cor ocre dispostos em ambos os lados do catafalco ― a plataforma sobre a qual o caixão foi disposto ― que amortecem os passos dos visitantes. Isso ajuda a garantir o silêncio do ambiente. No chão de pedra, qualquer ruído de passos poderia ser ensurdecedor.

São duas filas que descem para o átrio a partir das escadas, sob o impressionante vitral que recorda todos os parlamentares e trabalhadores de ambas as câmaras do Parlamento britânico que morreram na Segunda Guerra Mundial ― o Westminster Hall é o aposento mais antigo do palácio que abriga o Legislativo britânico.

À frente já se vê o catafalco, uma plataforma acarpetada com quatro níveis. O caixão de Elizabeth II repousa no meio. Acima dele, a coroa de Estado, o orbe, joia que representa o globo terrestre, e o cetro que a rainha carregava durante sua cerimônia de coroação. Dez soldados ― quatro da Torre de Londres, dois da Guarda Real, dois da Cavalaria Real e dois Granadeiros ― ficam de guarda ao redor do caixão.

A fila anda rápido, mas aos solavancos. Cada cidadão usa à sua maneira os segundos de que dispõe em frente ao caixão.

*Com Agência O Globo