Homem é resgatado no Caribe após passar 24 dias à deriva se alimentando de ketchup

Um homem de 47 anos foi resgatado após passar 24 dias à deriva no mar do Caribe se alimentando somente de ketchup e de cubos de caldo.

Elvis Francois, morador da ilha de Dominica, foi encontrado pela Marinha colombiana a 224 quilômetros da costa de Puerto Bolívar no dia 16 de janeiro após militares verem um pedido de “ajuda” do lado de fora do barco dele.

Ele tinha sido levado por uma correnteza enquanto fazia reparos no próprio barco pouco antes do Natal na região da ilha de Saint Martin e conseguiu mandar uma mensagem para amigos pouco antes de perder o sinal do celular.

Como não tinha habilidade suficiente para manobrar o barco, ele foi levado para dentro do mar e aguardou por ajuda enquanto estava à deriva.

Desde então, 24 dias de buscas foram realizados até o homem ser encontrado.

Após ser encontrado, ele foi levado para um hospital em Cartagena e recebeu atendimento médico.

A história do homem foi apresentada à imprensa ontem em um vídeo divulgado pelo Exército Colombiano.

“Vinte e quatro dias sem terra, ninguém para conversar. Sem saber o que fazer ou onde estava. Foi difícil”, afirmou o homem. Ele contou que chegou a perder a esperança de ser resgatado e que pensava na família ao longo dos dias em que ficou perdido.

“Não tinha qualquer comida. Somente uma garrafa de ketchup que estava no barco, pó de alho e [caldo] Maggi. Misturava tudo com um pouco de água”, afirmou.

Com informações do Uol