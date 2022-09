Hermanitos segue com inscrições abertas para projeto de capacitação em gastronomia

A Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos está com inscrições abertas para a segunda fase do projeto de capacitação “Mujeres Fuertes”, voltado exclusivamente para mulheres venezuelanas, chefes de família, que já empreendem ou queiram empreender no ramo da gastronomia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de setembro, por meio do link: https://abre.ai/e5qE.

O projeto é realizado com recursos oriundos de reversão trabalhista do Ministério Público do Trabalho (MPT) e em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

A atividade incentiva o empreendedorismo para a geração de renda e sustento familiar, com capacitações profissionais, consultorias, doação de capital semente e de equipamentos para aperfeiçoar o negócio, entre outras ações. A primeira edição do Mujeres Fuertes aconteceu de janeiro a setembro deste ano, beneficiando 50 venezuelanas.

O projeto nasceu de uma pesquisa da organização, com 2.596 famílias, feita em 2021, apontando que 78% têm mulheres como responsáveis pelas despesas da casa, ou seja, são chefes de família. Além disso, nos cursos e capacitações oferecidos pelo Hermanitos, as mulheres participaram mais ativamente, superando a taxa dos 70%. Algumas turmas tiveram até 90% de presença feminina.

O diretor-presidente da instituição, Tulio Duarte, se diz otimista com a nova fase. “Estamos plantando sementes que gerarão excelentes frutos no futuro. Dessa forma, promovemos a cultura da autonomia e independência financeira para as nossas irmãs refugiadas venezuelanas. Isso é muito gratificante, porque elas levarão luz a outras mulheres, fortalecendo o ciclo transformador”, comentou.

Já a procuradora chefe do MPT AM/RR, Alzira Costa, destacou a necessidade do recorte específico para este público. “Existem muitos desafios que dificultam a ascensão, como a língua estrangeira e a xenofobia. Por isso, escolhemos especificamente esse público, mulheres venezuelanas, em situação de vulnerabilidade social, chefes de família e com dificuldade em retornar ao mercado de trabalho. A partir disso, conseguiremos mudar a realidade gradativamente”, explica.

Com informações da assessoria