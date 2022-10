Helicóptero cai na Lagoa Rodrigo de Freitas(RJ)

Um helicóptero caiu na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, na tarde deste sábado (21). Cinco pessoas foram resgatadas e, segundo os bombeiros, não correm riscos. Apenas uma das vítimas, um homem, precisou ser levada para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, para exames.

A aeronave levava um casal, um filho e uma nora e o piloto. Segundo o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, a família é de São Caetano do Sul (SP) que veio para um casamento na cidade e fazia um voo panorâmico. O helicóptero decolou do aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste e se chocou com uma ave, ainda segundo Valle.

Bombeiros foram chamados às 14h28 horário em que o Grupamento Marítimo dos Bombeiros de Copacabana foi acionado. De acordo com testemunhas, a aeronave fez movimentos de “parafuso” e caiu no espelho d’água.

Além de bombeiros, que usaram um helicpótero nas buscas, policiais militares também foram para o local para ajudar no resgate, assim como lanchas que estavam dando apoio a uma regata que ocorria na lagoa.

A Lagoa Rodrigo de Freitas atrai muitos turistas e cariocas que praticam exercícios físicos ao ar livre, sobretudo no final de semana. O local tem uma ciclovia e quadras de esportes como basquete e tênis, além de clubes e helipontos.

*Com iG