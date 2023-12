HBO Max: Camila Pitanga defende novelas fora da Globo: ‘Profissionais mais bem pagos’

Camila Pitanga está empolgada com seu trabalho em Beleza Fatal, primeira novela brasileira original da HBO Max. A atriz acredita que ter folhetins feitos para a plataforma de streaming (e, consequentemente, fora do monopólio da Globo) é muito bom para o mercado e para os profissionais do audiovisual nacional.

“Tem sido um tesão quando a gente gosta das pessoas e se anima com um trabalho. É de segunda a sexta, é trabalho, é ralação, mas tem muita alegria, entusiasmo. A gente tá desbravando um novo espaço”, disse ela, durante painel das novelas da HBO na CCXP.

“A gente acredita que o sucesso dessa novela vem pra aquecer o mercado, pra ter melhores profissionais, se possível mais bem pagos”, comentou Camila.

Ela participou do painel ao lado de Giovanna Antonelli e Camila Queiroz, que também protagonizam Beleza Fatal. Giovanna exaltou que a concorrência no setor de novelas é algo bom, tanto para a indústria quanto para o público.

“O Brasil é novela, nós fomos criados com isso, nós sabemos fazer novela com muita qualidade, o mundo inteiro admira o que a gente faz, e a gente faz muito bem. A gente tem muito talento. Sempre falo que pessoas se conectam com pessoas, então nesse mundo da tecnologia, quanto mais a gente leva emoção, amor e humor para a casa das pessoas, mais as pessoas ficam vidradas na gente”, pontuou.

“Sempre falo que, pra mim, não tem concorrência, porque quanto mais gente fazendo coisa boa, melhor. Hoje quem escolhe é o público, vocês decidem o que querem ver. É um privilégio a gente viver isso”, afirmou. Beleza Fatal terá 40 capítulos, escritos por Raphael Montes, com supervisão de Silvio de Abreu e direção geral de Maria de Médicis. A novela tem como pano de fundo o universo da beleza, com cirurgias plásticas, harmonizações faciais e procedimentos estéticos.

A protagonista, Sofia (Camila Queiroz), busca vingança contra sua tia, Lola (Camila Pitanga), que provocou a prisão injusta de sua mãe. “É uma novela de perder o fôlego. Tô falando da minha sensação quando eu estava lendo os episódios. Sabe quando você não se desconecta, quer ir até o final, sabe aquela novela que parece que você tá numa montanha-russa?”, adiantou a intérprete da vilã.

“Ela tem intensidade, essa crítica social que acho importante, mas também tem muito romance, tem muito amor, pode ser muito família, tem muito humor. É um bom folhetim. [Com] Gente de verdade, mas gente que gosta de armar”, prometeu Camila Pitanga. Beleza Fatal ainda não tem data de estreia definida.

