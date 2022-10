Hackers que invadiram sistema da Record jogam material sigiloso da emissora na web

Subiu um degrau o pesadelo que a Record vive desde o último dia 8, quando seu sistema central de dados e conteúdo em vídeo foi “sequestrado” por hackers.

Os invasores começaram a vazar documentos sigilosos da emissora na “deep web”.

O alerta foi do especialista e investigador de cibercrimes @akaclandestine. Ele diz que investiga (palavras dele) “o esgoto da internet” desde 2005. Por “esgoto” leia-se “deep web” e “dark web” —espécies de “lado B” da internet. Esta coluna viu uma planilha digitalizada com os gastos detalhados do grupo Record, bem como documentos sigilosos de publicidade e até do departamento Jurídico da casa.

Até passaporte

Viu ainda o passaporte digitalizado de uma estrela do entretenimento da emissora. Aparentemente, como esta coluna postou no último dia 12, mesmo se a Record pagasse o “resgate”, não haveria certeza de que os dados seriam copiados e depois revendidos novamente pelos criminosos. Pois, que há cópias, já há 99,9% de certeza.

Está comprovado também que o crime cibernético atingiu muito mais que apenas vídeos de reportagens e quadros, como a TI (Tecnologia de Informação) da emissora acreditava.

E ainda pode piorar, caso os hackers estejam de posse de todos os endereços de e-mails e conteúdos trocados pelos funcionários (inclusive toda a cúpula) ao longo dos anos.

Não há relato de ataque semelhante sofrido por uma TV com o alcance da Record no mundo.

Ultimato expirou

Ontem às 13h50 venceu o “ultimato” dado à Record por hackers que invadiram um sistema central de dados e conteúdos da emissora. Eles criptografaram os dados e tomaram conta do sistema.

Eles pediam R$ 35 milhões em bitcoins (criptomoeda não rastreável), mas propuseram um desconto de R$ 10 milhões, caso o pagamento fosse feito até 13h49 de ontem.

Record silencia

Apesar de estar sendo procurada com insistência, a Record não se pronuncia desde o início do ataque.

A invasão teve o mesmo modus operandi do que vitimou a JBS no ano passado. Ela pagou US$ 11 mi de resgate. Ainda assim os dados estão à venda na “deep web”. Um “anúncio” oferece o conteúdo e avisa: serão vendidas 2 unidades

Com informações da Coluna Ricardo Feltrin / Uol