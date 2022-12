Hackers invadem sites de governos e atacam Lula e nordestinos

Sites dos governos de Alagoas e do Ceará foram alvos de ataque de hackers e ficaram fora do ar nesta segunda-feira (12). Os invasores deixaram mensagens em referência às eleições, com discurso de ódio aos nordestinos. No site do governo cearense, deixaram um pedido anulação de votos dos nordestinos, nas eleições de 2022, e a morte do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na página inicial da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL), os hackers se identificaram como “Bolsonaro Cyber Mafia”, usando o sobrenome do presidente da República. E deixaram mensagem que pareceu ser uma resposta ao discurso de ódio deixado pelos invasores dos sites no Ceará.

“É assim que se owna [sic] um estado, ‘KillSec’. E não se pede voto pedindo morte ao adversário, seja melhor”, diz a mensagem deixada pelos hackers, no site da Sefaz de Alagoas.

Os invasores ainda avisaram que nenhum dado foi perdido ou alterado: “Apenas a home [página inicial] alterada”, avisaram.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal) informou que a falha de segurança não foi dos sites do estado, mas do “registro.br”, que hospeda páginas com domínio “al.gov.br”. O governo alagoano informou que o ataque hacker no site da Sefaz causou a indisponibilidade dos sites oficiais de outros órgãos.

O ataque às páginas do Governo do Ceará foi denunciado à Polícia Civil, que investiga a invasão. E técnicos de tecnologia da informação do governo cearense trabalham para restabelecer os sistemas de serviço à população.

*Com informações do Gazetaweb