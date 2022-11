Hacker invade conta de Felipe Neto no Koo, a nova rival do Twitter: “Péssima segurança”

Plataforma, semelhante ao Twitter, se desculpou por falhas e disse que dados de usuários estão seguros

O youtuber Felipe Neto teve sua conta na plataforma Koo, semelhante ao Twitter, invadida por um usuário ontem (19). O hacker se desculpou e pediu para não ser processado, justificando a invasão como um aviso aos novos usuários da rede que bombou após as ameaças de Elon Musk ao passarinho azul.

“Felipe Neto, não me processa! Sou apenas uma criança curiosa, a rede social tem uma péssima segurança, não invistam, procurem voltar ao Twitter! Não tenho a finalidade de acabar com a rede social, apenas avisar ao público!”, escreveu o usuário que se intitula @fearmegirl.

No entanto, o apelo do usuário parece não ter surtido efeito no influencer, que assim que recuperou sua conta na rede social, mandou um recado. “Sim galera, invadiram meu koo… algum hackerzinho quis fazer graça e deixou todos os rastros, por isso será processado criminalmente pelo que fez”, escreveu Felipe Neto.

A plataforma também se manifestou sobre o incidente, pedindo desculpas aos usuários e garantindo que os dados estão seguros dentro do Koo.

“Tínhamos um hacker agora que mexeu na conta do Felipe. Nossa equipe relaxou um pouco a segurança para garantir que todos pudessem obter seu OTP e o hacker usou essa falha. Ele precisa ser levado à tarefa! Desculpe o incômodo. Todos os dados estão seguros, então não se preocupe”, disse a nota do Koo em sua própria rede social.

Com informações do Terra