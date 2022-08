Há mais um app do Facebook que será encerrado

O Facebook anunciou a decisão de encerrar o Facebook Gaming em Android e iOS, um aplicativo que (como o nome indica) era focado em conteúdo sobre videojogos.

O aplicativo foi lançado em 2020 e em dois anos não conseguiu apresentar um volume de utilizadores suficiente para justificar a aposta do Facebook. A tecnológica liderada por Mark Zuckerberg diz que o Facebook Gaming deixará de estar disponível para ‘download’ a partir do dia 28 de outubro de 2022.

“Queríamos estender os nossos sentidos agradecimentos a todos vocês por tudo o que fizeram para construírem uma comunidade vibrante de jogadores e fãs desde que o app foi lançado”, pode ler-se no aviso do Facebook partilhado pelo site The Verge.