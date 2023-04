GT da Reforma Tributária ouve setores da Saúde e Educação, a convite de Saullo Vianna

Hoje foi a vez de setores do transporte colocarem suas colaborações e reivindicações ao texto final da proposta

Representantes dos setores da Saúde e Educação serão ouvidos no âmbito do Grupo de Trabalho (GT) que analisa a proposta de Reforma Tributária na Câmara. O debate foi proposto pelo deputado federal Saullo Vianna (União-AM), entre outros parlamentares, e será realizado amanhã (12), no plenário 2, a partir das 14h30.

Saullo Vianna lembra que as empresas farmacêuticas estão na linha de frente na luta contra qualquer surto de doenças.

“Por isso, é fundamental ouvirmos representantes destes setores, essenciais para o país, que poderão contribuir com o texto da reforma com soluções que possam reduzir danos a estes setores que são mais sensíveis, e que porventura possam ser impactados”, diz o deputado amazonense.

Setor de Transportes nas discussões

Considerados também parte essencial do setor de serviços, representantes do ramo dos transportes foram ouvidos hoje (11), em reunião do GT da Reforma Tributária da Câmara.

Entre outros convidados, membros da Confederação Nacional dos Transportes, que representa 27 federações e cinco sindicatos, trouxeram números que comprovam as perdas que o setor pode sofrer em razão das mudanças na tributação nacional.

O setor deverá ser uma das atividades que deverão contar com tratamento diferenciado, em razão do impacto que têm na renda da população em geral e uma vez que cerca de 159 municípios do país, segundo a CNT, concedem às empresas de transportes públicos subsídios, que deverão ser vetados ou bastante limitados com a Reforma Tributária.

“As possíveis mudanças promovidas pela reforma tributária tendem a afetar diretamente todo o setor e, por isso, é fundamental que os dados e estudos que a CNT possui sobre o tema sejam levados em consideração”, afirma o coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, um dos autores do convite para a discussão do tema.

Com informações da assessoria