Governo Federal prorroga prazo para revisão de dados do Cadastro Único por 30 dias

O governo prorrogou mais uma vez o prazo para que famílias inscritas no Cadastro Único atualizem os dados. Os beneficiários do Programa Auxílio Brasil (PAB) que estão em Revisão Cadastral teriam até amanhã (14), para fazer a atualização. Agora, porém, o Ministério da Cidadania informou que as famílias que estão há mais de dois anos sem revisar os dados terão mais 30 dias de prazo.

O presidente Jair Bolsonaro tem apostado na concessão de auxílios e na inclusão de mais famílias para angariar votos neste segundo turno. A pasta, no entanto, nega qualquer caráter eleitoral na medida anunciada hoje. Segundo a assessoria do Ministério, “a medida não tem nada de eleitoreira” e visa reduzir as filas.

“O prazo que terminava amanhã era para pessoas que não atualizam o cadastro desde 2016 e 2017. Já havia sido prorrogado antes, por conta da pandemia, e no meio do ano, por causa das filas nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). E a suspensão dos benefícios seria só a partir do mês que vem”, afirmou a assessoria.

Segundo o ministério, os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam oito milhões de famílias.

“As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município”, diz a pasta, em nota.

A pasta afirma ainda que a atualização cadastral é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas no Cadastro Único estejam de acordo com a realidade das famílias. “Programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios”.

O ministério alega que escalonou o processo de revisão cadastral por conta do impacto da pandemia do coronavírus. “Neste ano, apenas as famílias com cadastros que foram atualizados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas para atualizar os dados no Cadastro Único. As famílias que atualizaram dados pela última vez em 2018 ou 2019 serão convocadas nos próximos anos”.

Como saber se precisa atualizar os dados?

Para saber se faz parte de algum dos dois grupos, os beneficiários podem verificar seu cadastro pelo aplicativo Cadastro Único ou na versão web no endereço cadunico.cidadania.gov.br. Nessa página, também é possível encontrar o endereço dos postos de atendimento. É necessário estar logado no Gov.BR.

Com informações do Uol