Governo e Inpa se unem para desenvolver pesquisas e ações sustentáveis no Amazonas

A iniciativa vai beneficiar os povos tradicionais e buscar soluções sustentáveis a partir da floresta

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), abriu diálogo com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), para desenvolver ações em conjunto que vão beneficiar a pesquisa científica e melhorar a qualidade de vida da população do Estado. O compromisso foi firmado ontem (8), entre o titular da Sedecti, Pauderney Avelino, e a diretora-presidente do Inpa, Antônia Franco, durante visita ao Instituto.

De acordo com Pauderney, o Governo do Amazonas vai auxiliar a autarquia em ações que vão ser potencializadas no interior do Estado. Essas parcerias serão firmadas através da Sedecti e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), com o intuito de aproveitar o conhecimento dos povos tradicionais do Amazonas nas pesquisas científicas resultando em soluções na medicina, biofármacos e biojóias.

“É muito importante, e quem ganha com isso é a ciência. Vamos buscar, via pesquisa, a melhoria da nossa região e do país. Nós estamos trabalhando para cuidar do desenvolvimento de ações com populações tradicionais. Já demos início nesta ação na Secretaria para levarmos atividade econômica sustentável para estas populações, seja através do turismo, ou utilização do conhecimento das populações tradicionais em medicina, biojóias e tudo que possa gerar algum fator econômico para beneficiar os caboclos e indígenas”, destacou.

A diretora-presidente do Inpa, Antônia Franco, afirmou que o instituto desenvolve algumas ações de pesquisa junto a população, mas considera que é importante ter o apoio do Governo do Estado, para potencializar a realização e divulgação do trabalho científico mostrando que a produção realizada no Inpa beneficia o dia a dia dos cidadãos do Amazonas e do mundo.

“Estamos muito felizes por receber o secretário. Nós tivemos a oportunidade de mostrar mais e discutir mais as ideias que podem ser alcançadas e desenvolvidas. Desejamos que essas ideias sejam aplicadas em prol do desenvolvimento do Estado do Amazonas e o Inpa agradece e se coloca à disposição”, disse.

A discussão entre os órgãos vai se estender nas próximas semanas, por meio da Fapeam, para o alinhamento das ações conjuntas.

Com informações da Sedecti