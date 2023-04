Governo do Estado lança edital de apoio a artesãos em feiras nacionais de Olinda e Fortaleza

Inscrições para interessados em participar da 23ª Fenearte, em Pernambuco, e da 5ª Fenacce, no Ceará, vão de hoje (18) até 2 de maio

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga o Edital de Chamamento Público nº 001/2023, voltado a artesãos que desejam participar da 23ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), a ser realizada em julho, em Olinda (PE), e da 5ª Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce), que acontece em setembro, em Fortaleza (CE).

As inscrições iniciam hoje (18) e seguem até o dia 2 de maio. O edital está disponível no site da Sedecti (www.sedecti.am.gov.br). A 23ª Fenearte está prevista para acontecer no período de 5 a 16 de julho, em Olinda (PE), e a 5ª Fenacce, de 26 de setembro a 01 de outubro, em Fortaleza.

Feira

O edital tem como objetivo selecionar artesãos e entidades representativas do artesanato, com suas respectivas produções para ocuparem o espaço disponível para a divulgação e comercialização dos produtos artesanais. Serão disponibilizadas 8 vagas para participação dos dois eventos, sendo 6 vagas para artesão individual e 2 vagas para entidades representativas.

O secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo, Paulo Gilson, assinala a importância de os artesãos interessados estarem atentos ao prazo delimitado.

“O desejo é que todos tenham a oportunidade de participar e viver novas experiências através desses eventos, então é de extrema importância que as inscrições sejam feitas até a data prevista”, disse.

Munidos da documentação, os interessados poderão preencher o formulário de inscrição que consta no anexo do edital.

Inscrições

As inscrições podem ser efetuadas de forma presencial, por correio ou por email. Presencialmente, o material de inscrição deve ser entregue na sede da Setemp, situada na avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, zona centro-sul, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.

Pelos correios, o material deve ser encaminhado via Sedex com aviso de recebimento (AR), devendo a correspondência ser postada dentro do prazo estabelecido, contendo a ficha de inscrição e os documentos exigidos em envelope individual lacrado e identificado.

Por e-mail, o artesão interessado deverá encaminhar a ficha de inscrição com os documentos exigidos em anexo para o endereço de e-mail: artesanatoam@sedecti.am.gov.br, da zero hora desta terça-feira (18/04) até às 23h59 do dia 02 de maio.

Após o período de inscrição, será iniciado o processo de seleção dos artesãos e entidades representativas, a ser realizado pela Comissão Especial de Seleção (CES), responsável por avaliar a documentação entregue e as fotos dos produtos artesanais. A lista definitiva com os nomes dos selecionados será publicada no dia 26 de maio.

Os selecionados deverão arcar com as despesas de passagens aéreas, hospedagem, transporte dos produtos, translado para o evento e alimentação durante os dias que irão acontecer as duas feiras.

Fenearte

Considerada a maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte, juntamente com o Centro de Artesanato de Pernambuco, entre outras iniciativas, tem como objetivo valorizar e difundir os saberes tradicionais, estimular o potencial de crescimento dos artesãos, funcionando como um importante elemento estruturador da Cadeia Produtiva do artesanato.

Fenacce

A Fenacce tem o objetivo de ampliar as oportunidades aos empresários e profissionais do setor da arte e da cultura de todas as regiões brasileiras. Com o conceito “Arte de Toda Parte”, a Fenacce criou a oportunidade de destacar as mais variadas tipologias do país e busca a valorização das diversas culturas, além de promover o talento de artesãos por todo o mundo.

Com informações da Setemp