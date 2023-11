Governo do Amazonas leva Curso de Defesa Pessoal Feminina a 100 mulheres de Parintins

Após o sucesso do Curso de Defesa Pessoal Feminina realizado em Manaus, foi a vez do município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) receber a iniciativa do Governo do Amazonas, coordenada pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel). O evento realizado no Bumbódromo da cidade, contou com mais de 100 mulheres que participaram das aulas teóricas e práticas, ministradas no sábado e domingo (11 e 12).

“A chegada do Curso de Defesa Pessoal Feminina, em Parintins, reafirma o compromisso de levar conhecimento, capacitação de autodefesa e promover o esporte às mulheres como pilar das políticas públicas do governo Wilson Lima”, disse Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

As aulas foram conduzidas por monitoras especialistas no ensino de defesa pessoal do Projeto Formando Campeões, vinculado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), divididas em dois dias de curso.

Com 55 anos de idade, uma das alunas da primeira turma do Curso de Defesa Pessoal Feminina de Parintins, Cristiane Pinheiro falou sobre sua participação no evento. “Esse curso foi maravilhoso, quero agradecer a coordenação do evento e ao governador Wilson Lima por nos proporcionar esse momento de aprendizado”, disse a aluna, afirmando que pretende continuar fazendo artes marciais, na modalidade de jiu-jitsu.

No domingo, ao final do curso, todas as participantes receberam certificado de conclusão e faixa rosa. Na ocasião foram sorteados 10 quimonos como uma forma simbólica de incentivo ao esporte feminino.

“O objetivo desse curso voltado exclusivamente às mulheres é capacitá-las para enfrentar qualquer eventualidade de risco. O treinamento abrange desde técnicas básicas até noções avançadas de defesa pessoal, buscando conscientizar as participantes sobre a importância da capacitação e o momento adequado para aplicar esse conhecimento”, destacou Eric Tinoco, gerente do Programa Pelci.

Com informações da Sedel