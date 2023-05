Governo do Amazonas inova em reforma do prédio da Sefaz com uso da tecnologia 3D

As imagens tridimensionais, usadas de forma pioneira em obras do estado, permitem a precisão milimétrica dos serviços

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas está adotando, de forma pioneira em obras do estado, o uso de imagens tridimensionais. A tecnologia 3D possibilita a precisão milimétrica dos serviços a serem executados e até dos materiais que serão necessários, dando maior agilidade em todo o processo, conforme explica o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, engenheiro civil Marcellus Campêlo.

A obra que será executada é a reforma da sede da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A UGPE, órgão que agora faz parte da estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), já está realizando o escaneamento em 3D das estruturas do prédio, para a captura de como ele se encontra hoje, a partir de imagens tridimensionais.

A UGPE tem histórico de pioneirismo na execução de obras. Um dos exemplos é o fato de ter sido o primeiro órgão público do estado a utilizar a metodologia BIM (em português, Modelagem de Informação da Construção), sistema que permite maior transparência, facilitando a fiscalização e acompanhamento dos projetos.

Marcellus Campêlo explica que o mapeamento em 3D está sendo realizado em todos os ambientes da Sefaz, para que se produza um registro digital do prédio, que foi construído em 1975. “Com o escaneamento a laser, teremos todas as informações relacionadas à parte de arquitetura, estruturas e instalações em uma única imagem tridimensional, permitindo que façamos a compatibilização do que existe hoje, com o novo projeto que será executado”, afirmou.

O secretário ressalta que a reforma do espaço reflete a valorização, pelo governador Wilson Lima, do patrimônio público estadual, dos servidores do órgão e, também, dos cidadãos que utilizam a estrutura e os serviços da Sefaz. As obras, disse ele, estão previstas para iniciar ainda este ano, com previsão de conclusão em 2025. O investimento será de R$ 32 milhões, contemplando uma área de 15.696,00 m².

O subcoordenador de Planejamento da UGPE, Leonardo Barbosa, explica que a reforma do prédio vai contemplar toda a instalação elétrica e hidrossanitária, drenagem, rede de lógica e circuito interno de TV, uma nova e moderna central de ar-condicionado HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado), recepção, elevadores, adequação de acessibilidade, ampliação do restaurante com acesso externo e uma nova fachada.

“Essa reforma vai requalificar e otimizar todos os espaços de trabalho da Sefaz, propiciando uma maior visibilidade e integração entre os colaboradores, consequentemente, melhorando o atendimento ao público”, destacou o subcoordenador.

