Governo do Estado inicia reforma em três centros de convivência em Manaus

Nesta primeira etapa, estão em andamento melhorias nos centros de convivência da família Magdalena Arce Daou e Maria de Miranda Leão e no centro do Idoso do bairro Aparecida

O Governo do Amazonas deu início às obras de reforma de três centros estaduais de convivência, em Manaus. Até o final do ano, a previsão é que as melhorias alcancem sete espaços do tipo na capital amazonense. As reformas começaram pelo Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, Centro Estadual de Convivência do Idoso e Centro Estadual de Convivência da Família Maria de Miranda Leão.

Estão no cronograma de obras, para este ano, o Centro Estadual de Convivência da Família Profª Teonizia Lobo, Centro Estadual de Convivência da Família 31 de Março, Centro Estadual de Convivência da Família André Araújo e o Centro Estadual de Convivência da Família Pe. Pedro Vignola. Ao todo, o governador Wilson Lima destinou investimentos da ordem de R$ 20 milhões para a recuperação dos espaços.

A meta da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) é entregar os sete espaços revitalizados até dezembro. Engenheiro fiscal das obras, Carlos Emídio, explica como as estruturas serão modificadas e aprimoradas.

“Todos estão recebendo modernização, sistema elétrico, iluminação com LED, melhoramento nos quadros, tudo dentro das normativas estabelecidas e, além disso, vão receber pintura e troca de esquadria. Banheiros todos vão ser reformados, troca de cerâmica, toda questão de da revitalização predial do dos centros de convivência”, explicou o engenheiro.

Os Centro de Convivência são importantes aparelhos de convívio social para a sociedade amazonense, nos espaços a população pode realizar diversas atividades individuais e coletivas, como cursos, esportes, artes. Além disso, os locais contam com estruturas de apoio, atendimento psicossocial e grupos de ajuda.

O Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), localizado na rua Wilkens de Matos, S/N, bairro Aparecida, concentra no espaço mais de 1.600 usuários, por mês. Para a professora aposentada, Rosenilda Passos, 72, frequentadora do centro, a reforma representa uma promoção do bem-estar.

“Se nós estivermos com o bem-estar, nós teremos todo um trabalho a ser desenvolvido. Idoso é um ser que requer uma condição de amor, de carinho, de respeito e essas situações são necessárias para que a gente tenha um espaço com dignidade”, defendeu a professora.