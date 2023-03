Governo do Amazonas garante água tratada a comunidades da zona rural de Manaus

Projeto Água Boa do Governo do Amazonas vem transformando o dia a dia dos comunitários

Proporcionando melhoria na qualidade de vida e na saúde da população ribeirinha da Comunidade de São Sebastião, zona rural de Manaus, os moradores relatam que o projeto Água Boa do Governo do Amazonas vem transformando o dia a dia dos comunitários.

Atuando como líder comunitária, a moradora Nilce Farias, de 56 anos, contou que a realidade antes da chegada do projeto Água boa era difícil e causava muitas doenças nos ribeirinhos.

“Nós não tínhamos água para beber e nem para lavar louça e roupa. Hoje nós temos a água para o consumo e diminui a nossa preocupação de buscar água no Porto, lavar roupa, tomar banho, e isso é muito gratificante”, ressaltou.

Com o uso da água tratada, as doenças causadas pela captação de água bruta do Rio diminuíram.

“As crianças adoeciam, todos adoeceram por causa da água não tratada. Agora, melhorou a saúde, principalmente das crianças. Pela manhã, eu vou à bica, pego a minha água para fazer o café e para consumo. É uma água limpa, gostosa e saborosa” disse Nilce.

A pescadora Rosa de Souza, de 58 anos, trabalha em prol da conservação da Comunidade e da limpeza do rio. Moradora de São Sebastião há dez anos, Rosa explica que é da água que vem o alimento da família.

“Desde pequena eu já via os meus pais pescando e eu gosto muito de pescar. Mesmo que às vezes eu tenha comida na geladeira, eu saio para pescar e vendo os meus peixes. Agora, com o projeto, eu consigo também fazer os meus afazeres de casa com uma água de qualidade. Por isso, eu deixo a mensagem para que cuidem dos nossos rios, dos nossos igarapés, não desmatem, preservem”, enfatizou.

Água Boa

A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) teve como iniciativa criar o projeto Água Boa, em 2021, que prevê a implantação de sistemas simplificados de coleta e tratamento de água bruta, que pode ser captada de manancial superficial ou subterrâneo, com tratamento por meio de coagulante, seguido pelas etapas de filtração e desinfecção, reservação e distribuição com qualidade, obedecendo o padrão de potabilidade da água para consumo humano, editada pelo Ministério da Saúde, para atender populações ribeirinhas, rurais e indígenas sem acesso à água tratada.

O projeto tem parceria com a defesa civil do estado, Unicef e de prefeituras municipais. Já contemplam 33 comunidades do Amazonas, com um total de 3,5 milhões de investimentos, beneficiando cerca de 205 mil pessoas, sendo a maior parte da população atendida de origem indígena, como por exemplo, o município de Atalaia do Norte, na região do Vale do Javari, onde habitam povos de várias etnias.

Com informações da assessoria